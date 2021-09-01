特斯拉内华达超级工厂屋顶太阳能电池板面积扩大，已接近一半

9 月 1 日消息，据国外媒体报道，按计划，特斯拉 2014 年开始在内华达州里诺建设的用于生产电池的超级工厂，屋顶将全部铺设太阳能电池板，为工厂的运营提供电力，在工厂全部建成之后，生产运营所需的电力，将全部由屋顶的太阳能电池板、工厂周边的风力发电设备提供，全部使用可再生的清洁能源。

虽然特斯拉内华达超级工厂目前仍未全部建成，还未呈现出设计的模样，屋顶的太阳能电池板，也还未全部铺设，但外媒根据航拍获得的图片显示，特斯拉这一超级工厂屋顶的太阳能电池板，在近一段时间有扩大。

从航拍来看，正在铺设的区域完成之后，内华达超级工厂已建成工厂一半的屋顶，就都将被太阳能电池板覆盖。

特斯拉内华达州超级工厂，是从 2018 年的 2 月份开始铺设太阳能电池板的，到目前为止，他们已安装了 3200Kw 的太阳能电池板，计划到明年年底增加到 24000Kw，届时工厂已建成区域的屋顶，都将安装有太阳能电池板。

特斯拉内华达超级工厂是在 2014 年破土动工的，占地超过 190 万平方英尺（约 17.65 万平方米），计划建成多层、共计 530 万平方英尺（约 49.24 万平方米）的厂房，建成之后，每年可生产 50 万辆电动汽车所需的电池。不过这一超级工厂建设进展较为缓慢，目前仍未全部建成。