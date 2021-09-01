美游说团体敦促 FTC 阻止亚马逊收购米高梅

一个由 30 多个游说团体组成的联盟周二致信美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜・汗（Lina Khan），敦促她阻止亚马逊收购米高梅电影公司，以减缓该零售巨头“日益增长的主导地位”。今年 5 月，亚马逊宣布达成了一项 84.5 亿美元的协议，收购米高梅电影公司。据报道，美国联邦贸易委员会正在调查这项拟议中的交易。

这一消息宣布后不久，亚马逊就敦促一直对大型科技公司持批评态度的莉娜・汗回避涉及该零售巨头的反垄断案件。

莉娜・汗曾在 2017 年《耶鲁法律期刊》（Yale Law Journal）的上发表一篇有关亚马逊和反垄断的文章。亚马逊因此声称，她不会“对任何针对亚马逊的反垄断调查中得出的证据进行中立和公正的评估”。

该游说团体联盟在写给汗的信中表示，拟议中的米高梅交易是“亚马逊总体战略的最新举措，该战略旨在打造众多相互关联的点，主导企业和消费者。”

这封信指出，该交易可能会迫使消费者订阅亚马逊 Prime 服务，因为内容将是亚马逊独家提供的，或者这家零售巨头可能会拒绝其他流媒体平台访问其内容。这封信还引发了人们对拟议交易中“亚马逊将获得的商业和消费者数据”的担忧，这将“进一步巩固亚马逊相对于其他依赖其平台的业务的单方面信息优势”。

信中写道：“已经有足够的证据表明，亚马逊利用其平台的组合元素作为对抗竞争对手的棍棒。拟议中的对米高梅的收购将给已经滥用的垄断企业提供更多的武器来对付消费者、企业和工人。我们敦促联邦贸易委员会叫停这笔交易，继续调查亚马逊对其生态系统的广泛滥用。”