FF 任命 Matt Tall 为生产制造副总裁，任命刘玉超为中国供应链高级副总裁

IT之家 9 月 1 日消息 据 FF 公众号消息，Faraday Future 今天宣布两项人事任命，新任生产制造副总裁 Matt Tall 将全面负责领导 Faraday Future 的生产制造工作 ，尤其是聚焦汉福德工厂量产冲刺阶段的工厂升级、生产设备安装、员工招聘，以及 FF 91 的量产工作。新任中国供应链高级副总裁刘玉超将全面负责 FF 中国供应链工作，向 FF 中国 CEO 陈雪峰及全球供应链负责人 Benedikt Hartmann 汇报。

▲ FF 新任生产制造副总裁 Matt Tall

“我很高兴加入 Faraday Future 团队，并将我对汽车行业生产制造和组织方面的经验与知识贡献给这颗冉冉升起的电动车产业新星，”生产制造副总裁 Matt Tall 说，“我很期待了解这个团队，并帮助带领他们完成 FF 91 的量产工作。”

FF 称，在加入 Faraday Future 之前，Matt 在电动汽车制造商和汽车技术公司 Rivian 担任生产制造副总裁。Matt 在多家传统汽车和电动车公司拥有 29 年的生产制造经验。除了 Rivian 之外，他还在福特汽车、通用汽车和梅赛德斯奔驰汽车实施了精益制造的车辆生产，以及担任过工程产品研发和新业务拓展方面的其他职位。

▲ FF 中国供应链高级副总裁刘玉超

“非常荣幸加入 Faraday Future 团队，这是一家非常有战斗力、拥有远大梦想的公司。”刘玉超说，“非常期待在 FF 开启职业生涯的新篇章，希望在供应链领域的多年经验能够助力并加速 FF 91 量产交付。”

在加入 FF 之前，刘玉超先后在长安福特马自达、奇瑞捷豹路虎及福特汽车（中国）担任项目经理、运营总监、采购副总裁及电动车运营副总裁等职务，在供应链管理、采购战略、成本控制、运营管理等方面拥有超过 16 年汽车行业管理经验。据了解，刘玉超毕业于南京理工大学，并获得武汉理工大学工程硕士学位。

FF 还称，正在全球范围内进行大规模的高管及员工招聘，以保障 FF 91 的量产交付工作。目前，FF 美国汉福德工厂正在进行车辆装配、喷漆、车身和动力总成组装相关的高级别岗位招聘，FF 中国同时也开启了包括人工智能、车联网、营销等岗位在内的招聘工作。