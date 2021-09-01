中国首套“一键式”人机交互 7000 米自动化钻机投入工业性试验

IT之家 9 月 1 日消息 据央视新闻报道，今日，国家关键核心技术攻关任务 —— 我国首套“一键式”人机交互 7000 米自动化钻机，在四川长宁-威远国家级页岩气示范区正式投入工业性试验。

IT之家获悉，一键式人机交互 7000 米自动化钻机，是通过一个按键实现钻机多个设备的复合联动、交叉运行、无缝衔接，减少了辅助作业时间，提高了作业效率。钻机整体起升由原来的绞车牵引升级为地面遥控液缸起升，极大提高了本质安全和起升速度，每口井可减少辅助作业时间 2~3 天。该钻机已获得 10 项发明专利。

一键式人机交互 7000 米自动化钻机，是国资委、国家能源局下达给中国石油的国家科技攻关任务。

“一键式”人机交互 7000 米自动化钻机研制过程中，解决多个“卡脖子”技术瓶颈，先后攻克“一键式人机交互操控”“独立建立根”等 4 项关键技术，研制“高效动力猫道、一体化铁钻工”等 8 套关键设备，开发“集成化人机交互软件、远程监测与预测性维护系统软件”等 3 套功能软件。

中国工程院院士孙金声认为，该钻机使钻井工人，从原来干蓝领的活，到现在干白领的活，可以大幅度的降低劳动强度，提升我国石油钻采装备的国际竞争力，提高钻井速度，为我国油气勘探开发提质增效，起到非常重要的作用。