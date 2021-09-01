中国科学院院士：发展 6G 要坚持需求导向，避免臆想和太过遥远

9 月 1 日晚间消息，在 2021 世界 5G 大会期间，中国科学院院士、国家自然科学基金委副主任陆建华，在未来信息通信技术国际研讨会上发表题为“需求导向，守正创新，一步一个脚印迈向 6G”的主题演讲。

他表示，现在 6G 是一个热点，大家都在问，什么是 6G？6G 要由需求说了算，要以需求定义 6G，由此布局 6G 的研究和发展，此为守正。现在对 6G 也有急迫的需求，急迫的需求来源于市场，需要通过市场凝炼真正的需求，解决实际的问题。没有调查就没有发言权，一定要避免臆想、力戒武断，不以技术趋势代替应用需求。再就是长远需求，需要通过战略研判发展趋势预测，提出构想性需求，避免太过遥远，脱离社会经济的基本面，特别要注意避免陷入技术演进的路径依赖。

他举例，现在对通信技术的一个非常重要的需求就是填补数字鸿沟。目前新疆、西藏等边远地区仍然普遍缺乏宽带覆盖。截至今年 3 月末全国建成 5G 基站 80 多万个，但是新疆这么大块的面积只有 7000 多个，也就是在新疆除了乌鲁木齐这一小块地方能够享受到 5G，大部分地方是没有 5G 的。

广域和全球覆盖也是一个非常重要的需求。我国近海信息覆盖基本上是空白，离岸几公里基本没有任何信息，智慧海洋现在已经成为国家的战略，海洋产业的进一步发展也是急需宽带信息覆盖。

“行业赋能已经说了很长时间，但我认为现在各行各业的赋能需要智简，就是智简适应性赋能，尊重特殊性、客观认识多样性和差异性，特别慎重统一性理论，避免无边界的夸大单个技术和系统的作用，也要避免刻意追求横向纵向的兼容，现在就导致芯片的规模越来越大，不停地追求 5 纳米和 7 纳米，就是刻意地追求兼容，也是导致现在设计上的复杂度越来越难以承受，所以我想这也是产业发展必须要解决的。”

他提到，从 2G、3G、4G 到 5G，带宽的扩展基本上是压倒性的，但随着 5G 甚至 6G 的发展，目前蜂窝的半径越来越小。“前一段时间我问一个 6G 推进组的，我问他蜂窝的大小大概是多少，他说蜂窝的半径不到 100 米，这样的话要是在校园当中到处都是基站。考虑到覆盖率、安全性、低功耗、小体积的通信体系，可以说现在还没有一个系统性的方案。”

他认为，满足低延迟、高速率、抗干扰、高安全性的多种需求，以及城市、山区、海域、航空多种环境，需要承载文字、声音、图像、视频等等复杂内容的系统框架，也不能是现在单一的框架，要有适应性的框架。所以 6G 现在确实需要超前谋划。

陆建华最后总结，发展 6G 要坚持需求导向、战略谋划不可或缺，要不失时机地布局 6G 面临的广域通信、天地融合、新型信息服务等研究，谋求长远发展优势，坚持守正创新，谨防路径依赖的负面效应。