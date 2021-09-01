辉瑞：首批口服式新冠疫苗 2B/3 期临床试验已完成给药

IT之家 9 月 1 日消息 为预防新冠病毒疫情，疫苗接种工作继续在全球范围展开，不过迄今为止所有的疫苗都是以针剂注射的方式接种。那么问题来了，未来是否会有能直接吸入或口服的新冠疫苗呢？

IT之家了解到，在 2020 年 2 月，也就是新冠疫情爆发之初，天津大学生命科学学院黄金海教授团队宣布已经成功研发出新型冠状病毒口服疫苗，该疫苗以食品级安全酿酒酵母为载体，以新型冠状病毒 S 蛋白为靶点产生抗体。但该疫苗之后再无消息。

除此之外，全球多个国家的地区的科学家们仍在努力攻关口服疫苗，争取将其早日推广到市场中。

美国医药巨头辉瑞在今年 4 月宣布，他们已开始研究用于 SARS-CoV-2 感染的新型口服抗病毒研究候选药物并开展 1 期测试。今日宣布首批参加口服式新冠疫苗 2B/3 期临床试验的非住院、无重症风险患者已完成给药。

据悉，此次共有 1140 名参与者将连续 5 天每 12 小时口服一次新冠疫苗/利托那韦或安慰剂，预计将会在近期出现结果。

值得一提的是，此前辉瑞首席执行官阿尔伯特・伯拉（Albert Bourla）表示，他们正在研究可以口服的抗新冠药物（PF-07321332），这是全球首个进入临床试验的口服新冠治疗药物，有望在今年年底完成三期实验并投入市场。

PF-07321332 是一种蛋白酶抑制剂，旨在阻断冠状病毒复制所需的主要蛋白酶的活性。与低剂量的利托那韦联合用药有望帮助减缓 PF-07321332 的新陈代谢或分解，以便它在较高浓度的情况下在体内停留更长时间，从而持续工作，帮助人体对抗病毒。

当然，他也有不足之处，例如 PF-07321332 需要在患者感染早期使用才行。它通过与病毒酶的结合，能够防止新冠病毒在细胞中复制。

辉瑞认为这款药将有可能会改变“游戏规则”，因为它在家里就可以服用，不用去医院，这是一个很重要的优势。另一方面，由于这是一款蛋白酶抑制剂，其作用机制不会写一些疫苗是针对突触的，因此新冠病毒就算变异也不会对它产生影响。

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