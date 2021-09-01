流量明星先收钱后上歌，“饭圈”乱象终于得到治理

自从数字专辑成为明星歌曲发行主要方式以来，专辑销量一直是流量明星证明自己号召力和影响力的表现。在此之前，不少数字音乐平台都允许消费者重复购买音乐专辑。

为了偶像能够登顶榜单，粉丝大量重复购买同一专辑进行“打榜”。最疯狂的时候，一个账号最高购买同一张专辑重复达 32 万次，消费达数十万元。

随着内地娱乐圈大翻车，国家加大饭圈整治力度，各大社交平台纷纷下线明星排行榜，音乐平台也开始加紧响应号召。近日，有网友发现，网易云音乐、QQ 音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户已经不可再购买同一专辑 。这意味着，一直以来颇遭诟病的“音乐 App 诱导重复消费”问题终于得到制止，这些音乐平台上的粉丝专辑购买竞赛是真的停下来了。

有趣的是，就在国家严查粉丝野蛮消费的时候，流量艺人蔡徐坤却突然被送上了热搜。近日，有国内媒体发文质疑，蔡徐坤今年 4 月 13 日发行的专辑《迷》，为何到现在依然存在一半以上的歌曲尚未放出？更奇怪的是，这张售价 26 元的数字专辑居然卖得很好，令人百思不得其解。

明明歌曲还没出来，但粉丝的钱已经被蔡徐坤收走了？这种类似“赊账”的发歌方式，不仅震碎了不少网友的三观认知，甚至还有数位音乐圈内的专业人士对于这种行为表示不解。问题来了，为什么会出现这种“贷款卖歌”的现象？“贷款卖歌”究竟是否违法？

购买，不是为了音乐



据了解，今年 4 月，歌手蔡徐坤发行了这张名为《迷》的新专辑。该专辑在上线后用时短短 1 小时 56 分 25 秒就突破了 5000 万的销售额纪录，直接刷新了当时音乐平台的“殿堂史诗唱片”认证。截至 8 月 29 日，这张专辑在 QQ 音乐共卖出 323.8 万张，销售总额约 8419 万元。

如果让你凭空想象一张销量三百万、销售额八千万的音乐专辑，你的脑海里会浮现出什么画面？是曲调悠扬的史诗歌剧，情感洋溢的抒情音乐还是激情澎湃的流行乐曲？不管怎么样，你肯定很难想象到能够达到如此销量的一张音乐专辑，实际上却是一份“半成品”。

在网友提供的截图里，我们可以看到，蔡徐坤的这张专辑一共有十一首曲目。其中只有上半部分的五首歌曲可以收听，剩下一大半歌曲不仅全部显示着“即将上架”的备注，甚至连名字都没有。要知道此时距离该专辑上架已经过去了将近半年时间，这些歌曲不知道什么时候才能问世。

音乐专辑是什么？音乐专辑是指将一定数量以上固定主题的歌曲汇集在一起，并对外发行的一种媒体。一般歌手发布新专辑，都是整张专辑一起发售的。作为一名“歌手”，蔡徐坤发布了一张“半成品”专辑，粉丝们花钱买专辑却没有听到歌。这种“先收钱后发歌”的做法难免被网友吐槽是“贷款卖歌”。

有趣的是，按理来说，粉丝花钱买了专辑，自然就是希望听歌的。你买了专辑却听不到歌，一张专辑分半年发，甚至后续发歌的时间还不一定，正常歌手的粉丝肯定要被气到。但是从社交媒体上看，蔡徐坤的粉丝对于这种事情似乎都已经习以为然，甚至这些粉丝觉得所有媒体都在小题大做。

为什么对待同一件事情，普通网友和粉丝之间的看法会截然不同呢？小雷认为，这是因为两者之间认知的差异造成的。对于普通网友而言，蔡徐坤的“音乐专辑”，重点在于音乐专辑，因此他们很难接受购买一张半成品专辑的事实。对于粉丝而言，“蔡徐坤”的音乐专辑，重点在于蔡徐坤，只要是蔡徐坤出的东西，哪怕是空专辑他们都愿意购买。

而这，正是目前国家致力于整治饭圈的根本原因。狂热的饭圈氛围，严肃的“打投”纪律，让无数未成年人形成了“只要我家爱豆的销量比你多一张，便具有更多的话语权和商业价值”的价值观。在各家粉丝之间攀比成风的情况下，无数未成年人无视歌曲质量，大量购入专辑，只为证明自己偶像的商业价值，这样错乱颠倒的娱乐圈确实该好好整治了。

即便抛开“饭圈”来看，这种做法也是相当不合理的。正是因为如今的娱乐圈已被各家经纪公司的流量操盘手把持，所以才会出现这种流量明星的专辑卖了 8000 万，里面居然还有一半歌曲没出的情况。真正的歌手应该用自己的歌曲来证明自己的实力，用自己的专辑吸引歌迷，只有在音乐专辑销量脱去“水分”后，或许才能真正开启回归音乐本身这道大门。

熟悉的分割商法



不过，诸如此类全款购买“半成品”的事情，在其他行业其实并不罕见。就以游戏行业为例，为了支持独立游戏发展，Steam 曾经推出过“青睐之光”计划（后更名为 Steam Direct）以帮助努力且有天赋的小型游戏开发者在 Steam 平台上发布自己的独立游戏。

在这种背景下，无数独立游戏开发者将自己的游戏搬上 Steam 平台。然而，和成熟大厂的游戏不同，很多独立游戏在首发推出后都会注明，自己目前处于“抢先体验”阶段 —— 这说明游戏可能会有过人之处，但是一定很不完整。感兴趣的用户，可以提前付款，抢先体验不完整的游戏，并且期待后续更新。

除了独立游戏开发者，游戏大厂也有属于自己的绝招：DLC 商法和分割商法。所谓 DLC，指的是游戏厂商在游戏本体以外准备的“附加内容”，用户可以通过购买 DLC 获得额外的游戏体验 —— 本应该是这样的。近年来，越来越多的游戏本体内容被算进 DLC 的范畴，甚至出现用户需要购买 DLC 才能获得完整游戏体验的情况，这些厂家自然遭受了不少非议。

分割商法则是游戏的一种发行、销售形式，指的是游戏厂商会将完整游戏分为多个部分，按照故事发展的顺序依次制作与更新。举个例子，《怪物猎人：崛起》在刚出来时甚至没有结局，游戏的结局大概是在首发三个月后更新的，卡普空这样的做法自然也让很多玩家感到不满。

将范围局限在音乐圈里，我们也能够见到使用这种销售手法的案例，例如毛不易、薛之谦的专辑同样也是一首首歌慢慢放出来的。只不过前者的专辑在今年 5 月开启预约时便已明确了专辑发售方式、公布了所有曲目名单并在一个月内完成了所有曲目的更新，后者的专辑则是免费的，因此没有引发什么争议。

作为对比，蔡徐坤的专辑没有在出售页面明确告知或提示消费者，该产品将“先收费、后期交付”，没有提供完整的曲目名单，甚至在长达半年里面没有更新哪怕任何一首曲目，直到遭到媒体曝光才拿出一些弃曲匆匆交差。这样的交易形式，这样的职业态度，是普通网友所难以容忍的。

总结



都说大千世界无奇不有，这句话用在如今的娱乐圈尤其适合。对于蔡徐坤的这种行为，粉丝可能觉得是“一个愿打一个愿挨”，别人没理由指手画脚。但是在外人看来，这种即便歌手发售“空专辑”也毫不在乎的态度，这种大量重复购买同一专辑为歌手“打榜”的行为，实在是有损普通网友对华语乐坛的好感度。

幸运的是，在各大音乐平台限制用户重复购买后，这种“饭圈”乱象有望早日得到解决。从今往后，小雷希望粉丝能够更多关注歌手的音乐质量，而不是偶像的商业价值、榜单排名；希望偶像明星能够精进自己的唱作水平，靠自己的实力说话；希望音乐平台可以回归音乐的本质，别再成为流量的排名工具。