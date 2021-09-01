OPPO 造芯：自研 ISP 和 SoC 芯，还要涉及操作系统

9 月 1 日晚间消息，继 vivo 正式官宣造芯后，OPPO 的造芯进展也得到更多曝光。据悉，OPPO 的造芯事宜由子公司 ZEKU 哲库科技推进，目前正在大规模招聘。另外，哲库科技自研的不仅包括 ISP 芯片，还有 SoC 处理器。

2019 年，外媒报道称 OPPO 可能已在自研芯片，OPPO 在欧盟知识产权局申请了名为“OPPO M1”的商标，涉及芯片领域。OPPO 副总裁、研究院院长刘畅当时在接受新浪科技采访时表示，OPPO 已经拥有芯片级的技术能力，比如 VOOC 闪充的芯片就是 OPPO 自主研发。

刘畅认为，OPPO 必须把能力延伸到芯片领域，这样才能有与合作伙伴对话、提出需求的能力。在他看来，芯片企业离用户很遥远，但芯片定义又离不开用户的需求，而 OPPO 可以把用户需求与芯片企业的能力连接起来，从而让芯片产品更好满足用户需求。

而哲库科技也正是成立于 2019 年，起初由 OPPO 广东移动通信有限公司控股，2020 年 10 月发生股东变更，变更为广东欧加控股有限公司，该公司也是 OPPO、一加和 realme 的母公司。

哲库科技官方资料显示，其要为旗舰手机提供顶级芯片及系统解决方案。其员工中，毕业于国内外顶尖高校的硕博员工占比接近 80%，5 年以上芯片行业经验的工程师占比近 80%。

近期，哲库科技面向国内和海外启动了 2022 届校园招聘，同时还开放了大量的社招和内推岗位。包括芯片类、软件类、算法类、测试类、IT 技术类、产品规划类等等。国内的工作地点包括：上海、北京、成都、西安；此外还有两个海外办公地：智利圣地亚哥、美国加州帕洛阿托。

芯片类相关的岗位中，涉及芯片架构、CPU/NPU/GPU、基带、ISP、封装等多个方向。这也意味着，哲库科技自研的芯片产品中，不仅仅包含 ISP 芯片，还有完整的 SoC 芯片。

从目前的状况来看，哲库科技的 ISP 芯片或将很快面世。《晚点 LatePost》的报道是，其 ISP 芯片已在今年初流片，该芯片可能搭载于 2022 年上半年发布的 Find 系列新机上。

不过 SoC 芯片就没那么快了，毕竟 SoC 芯片的研发要比 ISP 芯片复杂得多。

哲库科技在第三方招聘平台上放出的招聘信息显示，为芯片工程师开出的年薪在几十万-120 万不等，以 SoC 架构工程师为例，月薪为 50-80k・15 薪，也即是年薪在 75 万-120 万之间。

另外，招聘平台信息显示，哲库科技的员工规模已达 1000-2000 人。

值得注意的是，其放出的软件类岗位中，还涉及底层软件工程师和操作系统开发工程师，职责包括参与嵌入式驱动开发、RTOS/Linux 操作系统研究，意味着哲库科技不仅在自研芯片，还有可能会涉及操作系统层面。在 2019 年的采访中，OPPO 副总裁、研究院院长刘畅曾对是否会做操作系统进行回应，他表示，OPPO 会根据用户和产品需要什么，进而去拥有什么样的能力.