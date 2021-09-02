美股纳指创新高，哔哩哔哩上涨 5.4%，爱奇艺大涨 9.6%

北京时间 9 月 2 日消息，美国 8 月份 ADP 就业人数增加 37.4 万，远低于预期的 61.3 万，使得投资者相信美联储将继续对经济提供支持，虽然美股涨跌不一，但纳指创下新高。截至收盘，道指跌 48.2 点，跌幅为 0.14%，报收 35312.53 点；标普 500 指数涨 1.41 点，涨幅为 0.03%，报收 4524.09 点；纳指涨 50.15 点，涨幅为 0.33%，报收 15309.38 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 三大造车新势力交付量飙升 股价遭芯片荒打压

中国三大造车新势力昨晚公布了 8 月份的交付量。蔚来中国交付量同比增长 48% 至 5880 辆，但环比 7 月下降 26%。蔚来称，受中国散发疫情和马来西亚部分地区的疫情影响，零部件供不应求“严重影响了”电动 SUV 车型的制造。“半导体供应链持续的不确定性和震荡”，使得蔚来将第三季度出货量计划由之前的 2.3 万至 2.5 万下调至 2.25 万至 2.35 万辆。

理想汽车称 8 月份交付量为 9433 辆，同比增长 248%，它计划 9 月份交付 1 万辆电动汽车。小鹏汽车 8 月份销售 7214 辆电动汽车，同比增长 172%。它预计今年第四季度月交付量将达到 1.5 万辆。

常规交易中，蔚来跌 0.23 美元，跌幅为 0.59%，报收于 39.08 美元；小鹏汽车跌 1.72 美元，跌幅为 4.05%，报收于 40.78 美元；理想汽车跌 0.39 美元，跌幅为 1.26%，报收于 30.47 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 这两个消息拉动苹果盘中股价创下有史以来新高

苹果星期三宣布，亚利桑那州、佐治亚州将允许用户把数字版驾照和州 ID 存储在 iPhone 和 Apple Watch 的 Apple Wallet 中，用户可以在通过参与这一项目的机场的安检时使用。康涅狄格州、爱荷华州、肯塔基州、马里兰州、俄克拉荷马州和犹他州随后也将参与这一项目。届时用户只需向美国运输安全管理局出示自己的 iPhone 或 Apple Watch 即可，而无需拿出实体驾照或 ID 卡。

拉动苹果股价今天上涨的另一个因素，是《华尔街日报》的一篇报道。报道称苹果在开发一系列新的安全功能，其中包括提醒用户血压上升。Apple Wallet 还可能集成温度计，向备孕中的用户提供帮助。

常规交易中苹果涨 0.68 美元，涨幅为 0.45%，报收于 152.51 美元，盘中一度摸高 154.98 美元，创下有史以来新高。

▲ 今年以来谷歌母公司累计上涨 66% 在 FAANG 中表现最好

由于夏季股价大涨，谷歌母公司 Alphabet 成为表现最好的 FAANG 股票。今年以来 Alphabet 股价涨幅大幅领先于其他 FAANG 股票。Alphabet 股价累计上涨 66%，远超排在第二位的 Facebook 的 40%。表现最差的 FAANG 股票是 Netflix，仅累计上涨 8%。即使财务业绩强劲的微软，今年股价也仅累计上涨 36%，远远落后于 Alphabet。

Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）向雅虎财经表示，“我们认为部分原因投资者喜好风险，许多投资者认为数字广告需求大涨显然给 Alphabet 股价注入了动力。谷歌云服务在追赶亚马逊和微软，取得了相当大成功，是 Alphabet 股价上涨的另一个因素。”

Alphabet 当前的市盈率为 31.2 倍，远超过去 10 年的平均市盈率 27 倍。Alphabet 市值达到创纪录的 1.94 万亿美元，仅次于苹果和微软，排在第三位。