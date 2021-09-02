SEC 指控 BitConnect 创始人操纵 20 亿美元加密货币骗局

北京时间 9 月 2 日早间消息，美国证券交易委员会（SEC）周三对现已停业的加密货币交易所平台 BitConnect 的创始人萨蒂什・库姆巴尼（Satish Kumbhani）提出起诉，指控其欺诈性地从散户投资者那里筹资约 20 亿美元。

该委员会扩大了今年 5 月宣布的一起民事案件，指控身为印度公民的库姆巴尼曾在 2017 年 1 月至 2018 年 1 月之间非法兜售 BitConnect 的未注册产品，并对推广 BitConnect 产品的格伦・阿卡罗（Glenn Arcaro）及其创立的 Future Money 公司发起指控，称其在 2017 年 8 月至 2018 年 1 月推广 BitConnect 期间拿到了超过 2400 万美元的“推荐佣金”和“发展基金”。

美国证券交易委员会向曼哈顿联邦法院提出了上述诉讼，寻求对被告处以罚款、追回非法所得和其他救济。该委员会称，阿卡罗已对美国提出的相关刑事指控认罪。截至目前，尚无进一步的细节信息。

BitConnect 成立于 2016 年，该平台创建了一种名为“BitConnect Coin”的数字令牌，可以兑换成流行的加密货币比特币。

美国证券交易委员会称，BitConnect“贷款计划”的投资者被告知，该平台将使用一种“波动性软件交易机器人”，可为投资者带来每月 40% 的回报；投资者随后获得了虚构的回报，表面上显示的年度收益高达 3700% 左右。但根据该委员会的指控，实际上 BitConnect Coin 的价格在 2018 年 1 月 16 日暴跌 92%，导致投资者损失惨重。

该委员会表示，35 岁的库姆巴尼曾居住在印度苏拉特（Surat），但目前下落不明；而 44 岁的阿卡罗住在加利福尼亚州穆尔帕克（Moorpark），并在中国香港注册成立了 Future Money。

库姆巴尼尚未被找到，而阿卡罗和 Future Money 的律师还没有对相关置评请求作出回应。

此前在 5 月 28 日，美国证券交易委员会还对另外 5 个推广 BitConnect 产品的人提起了相关诉讼，其中迈克尔・诺布尔（Michael Noble）和约书亚・杰普森（Joshua Jeppeen）以及后者的未婚妻已经被判需要支付超过 350 万美元和 190 个比特币。而据法庭记录文件显示，其他 3 人没有对诉讼做出回应，或者未被传唤。