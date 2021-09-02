美国 5G 争夺战：AT&T 恳请 FCC 阻止频谱资源被 T-Mobile 或 Verizon 垄断

北京时间 8 月 19 日早间消息，据报道，美国电信行业正在推进建设 5G 通信网络，无线电频率也成为厂商争夺的焦点资源。9 月 1 日（周三），美国电信巨头 AT&T 表示，已经要求美国联邦通信委员会（FCC）对于可用于建设 5G 网络的无线电频谱资源增加一种特别审查程序，防止某家电信运营商掌握过多频谱。

在宣布这一“请愿活动”的官方博文中，AT&T 公司并未谈到上述频谱审查程序所针对的电信行业竞争对手。CNBC 表示，如果 AT&T 的建议被监管采纳，则将对该公司的两大电信业竞争对手产生严重后果，即 T-Mobile 公司和威瑞森（Verizon）。

据报道，之前，T-Mobile 和威瑞森两家运营商已经获得了大量的中频段频谱资源，这种频谱非常适合建设 5G 通信网络。其中，T-Mobile 之前收购了日本软银集团旗下的电信子公司 Sprint，获得了大量的频谱资源储备。威瑞森则通过今年初的一场电信频谱资源拍卖会获得了大量频谱牌照。

AT&T 公司也在扩充无线电频谱资源，然而巨大的债务包袱影响了该公司计划。在美国 5G 通信市场的争夺中，该公司自然不愿意处于竞争劣势。媒体称，如果监管部门增加特殊的频谱审查程序 ，AT&T 将是重大受益方。

AT&T 公司负责联邦监管机构关系的副总裁乔・马什（Joan Marsh）撰写了上述的官方博文，他表示，提议中的对中频段的审查程序，其实和目前其他频谱中已有的程序很相似，而且这种审查程序，并不会对某个电信运营商所拥有的无线电频谱资源进行上限控制。

马什表示，这种特别审查程序将给联邦通信委员会增加一个机会，可以对有可能给市场公平竞争造成损害的现象进行密切监督。

这位高管表示，FCC 的特别审查程序应该在以下情况中启动，即在特定的市场区域内，一个电信运营商通过收购兼并有可能将获得本地三分之一的无线电频谱资源。他认为，如果相关的频谱资源掌握在一个或者两个电信运营商手中，将会损害到 5G 移动通信市场的竞争。

早前，美国电信市场排名第三的 T-Mobile 公司提出收购排名第四的 Sprint 时，美国一些民主党掌控州的检察部门指出，频谱资源过度集中在某些电信运营商手中将带来问题。不过，美国特朗 普政府时期的司法部批准了这一收购交易，随后美国法庭也允许这一交易完成。

对于 AT&T 提出的中频段频谱资源的特别审查程序，美国联邦通信委员会、T-Mobile 和威瑞森公司的代表尚未发表评论。