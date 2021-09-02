美国最大汽车交易平台 Cox Automotive 决定涉足电池回收再利用行业

美国最大汽车线上线下（O2O）交易平台 Cox Automotive 正在涉足电动汽车电池回收再利用市场。

该公司周三表示，它收购了总部位于俄克拉荷马城的 Spiers New Technologies (SNT)，SNT 为电动汽车电池组提供维修、再制造、翻新和再利用服务。

两家公司没有透露交易条款。Cox 表示，此次收购将帮助其建立电池服务产品，尤其是在“电动汽车占据中心位置”的情况下。它补充说，因为电池不同，电动汽车的服务状况与内燃机汽车的同类产品完全不同，其中电动汽车的电池支持尤为重要，因为电池组本身可能占车辆成本的 40%。

即使联邦政府对电动汽车的投资不断增长，越来越多的汽车制造商也宣布斥资数十亿美元来建设他们的电动汽车业务，但公众仍持怀疑态度。根据 Cox 的调研，在不考虑购买电动汽车的 10 人中，有 8 人对电池的价值及其使用寿命持怀疑态度。

这并不是 Cox 唯一涉足的电动汽车电池管理领域。该公司还与 SNT 一起构建了一个电池健康诊断工具，该工具使用 Spiers 的软件平台 Alfred。Cox 表示，它将使用诊断工具来提高人们对电动汽车的信心，就像为消费者提供了关于传统内燃机更高透明度车辆状况的凯利蓝皮书那样。

此次收购还将让 Cox 获得了电池再利用业务的股份。Spiers 是少数几家专门为不再适合在车辆中使用的电动汽车电池提供“第二次生命”的公司之一。该公司在今年早些时候接受 TechCrunch 采访时表示，SNT 收到的大约 80% 至 90% 的电池来自原始设备制造商，其余来自汽车拆解商。这是一个可能只会随着越来越多的电动汽车上路而增长的业务部门。