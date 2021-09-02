初窥 6G 时代：频段的探索、广域覆盖、云与连接

当 5G 的 R16、R17 还没落地的时候，6G 的声浪已经此起彼伏，一方面可能由于通信行业喜欢不断看向未来的习惯，另一方面也可能是因为人们潜意识中信奉的逢双才是正式版的信条。

尽管 3GPP 预计在 2023 年才开展 6G 的研究，在 2025 年下半年开始对 6G 进行标准化。但随着不少公司已经开始启动 6G 研究，并在不同场合展望 6G 的愿景，对于 6G 目前已经足已管中窥豹。

频段的探索

5G 时代，通信业已经开始了对于频段的探索，频段不再局限于 Sub-6GHz，开始利用资源更丰富的毫米波频段，来实现更高的速率与更低的延迟，进而实现 5G 的 10Gbps，甚至是 20Gbps 的峰值速率。

6G 将会进一步对更高频段进行探索，除了目前开始在 5G 中应用的毫米波频段外，太赫兹已经被普遍提及。不过随之而来的技术难题也可想而知，由于频率更高，单一基站的覆盖范围可能只有 100 多米，同时信号的穿透能力肯定更加有限，这就意味着基站的密度会更大，实现连续覆盖的难度会更高。

由于要使用太赫兹，联合处理的方法比如信源信道联合编码、语音和通信结合等同样需要解决。业内已经开始预计会在 6G 时代使用全双工技术，告别目前时间、频率、空间分开的情况，可以实现同样频段同样资源。天线问题无疑将会更复杂，目前 5G 设备的频段组合已经成倍上升，增加了太赫兹后肯定会再翻上几倍。

甚至除了太赫兹外，卫星通讯同样已经被考虑到 6G 网络中。近期的消息已经显示，苹果 iPhone 将会在后续产品中支持低轨卫星的通讯能力，SpaceX 在向美国联邦通信委员会 (FCC) 提交的文件也显示，其准备在 6 个月内发射近 1300 颗 Starlink 星链卫星。这无疑也正在为 6G 时代埋下伏笔。卫星通讯能力的引入也将解决以往蜂窝通讯时代的覆盖难题。

多维度覆盖

目前，5G 地面蜂窝系统覆盖了地球表面不到 10%，具体约 7% 左右，而 6G 实际想实现覆盖的空天地海的一体化。Starlink 大量发射卫星的目的就在于实现全域覆盖。

实际上，在目前的生产生活领域有着大量的信号盲区，例如科考活动集中的北极区域，只能依靠铱星系统进行通信，对于高带宽网络的覆盖有着巨大需求。同样在沿海的大量航线中，同样没有蜂窝网络的覆盖，存在着大量宽带覆盖盲区，卫星通信无疑将会解决这一问题。

不过，如果通过卫星实现广域覆盖，也存在服务质量能否有保障的问题，容易出现业务分配的不均衡，StarLink 这种规模的低轨卫星成本还是过高，设计中的规模换能力还是会导致效费比太低。而高轨卫星又存在着回传延迟，高轨资源不充分的问题。

与此同时，大量卫星的升空上天还存在着环境保护的问题，天文学家目前在观测自然星体的过程中，已经开始出现了被卫星干扰的问题，随着更大规模发射活动的进行，天文学家将会更加难以了解外太空的世界。随着未来卫星到达使用年限，还存在着巨大的太空垃圾问题。

除了解决广域覆盖的问题外，深度覆盖同样需要进行，其旨在消除盲点，提升弱覆盖区域的覆盖能力以及用户的通信体验，为了实现无处不在的智能通信，6G 系统对深度覆盖率要求将接近 100%。

另外，人工智能的地位将更加重要，预计在 R18 开始将会为 6G 进行铺垫，其中重要的一点就在于，人工智能将会在基站中发挥作用，产业将会设计由数据驱动的端到端无线系统，实现具备机器学习能力的空口设计，实现动态化优化无线系统的性能和效率，例如可动态空口适应、跨网络和终端的联合训练、模型共享和分布式推理。

6G 时代，无疑将会朝着上天下海入地均有网络的目标前行。

云与连接

5G 无疑正在朝着物联网的愿景迈进，工业中的大量设备，生活中仪器仪表都将具备连接能力。当然，如今在垂直行业的推广还存在着成本难题，一方面应用方认为通信模组的成本较高，大规模应用后花费较多。另一方面，模组厂商也常年薄利求生。要想压下价格，恐怕还真不是轻而易举能解决的课题。

然而 6G 时代更是豪言每一粒沙都要接入网络，给沙子装上模组自然不可能，但至少可能得每一把铲子都能具备连接力了。但这无疑更是一个巨大的成本问题，至少 5G 模组的成本问题还悬而未决，6G 时代如果需要支持更多频段，通过更先进的制程腾出空间，才能放入“铲子”中的话，那么恐怕并不是每个人都买得起这样一把“铲子”，也许信号是实现了全面覆盖，但数字鸿沟的问题却会卡在钱上。

万事万物的连接，也将让云变得更加重要，每个人手持终端中的系统将会全面云化，工作娱乐也更加依赖云，也许届时连接力会比本地算力更加重要。这也意味着安全性将更加重要，数据如何脱敏，隐私如何保护，云端会不会监守自盗，都将是更为严峻的课题。