北京公共自行车已退出运营，全面拥抱共享单车

IT之家 9 月 2 日消息 据人民日报海外版，今年以来，北京市各区陆续发布公告，宣布停止公共自行车运营或转为市场化运营。

截至 8 月中旬，怀柔区、大兴区、昌平区公共自行车已转为市场化运营并接受区级管理部门监管，其他行政区公共自行车全部退出运营。

IT之家了解到，北京市公共自行车最早于 2012 年开始建设，首小时骑行免费，各区之间可实现存取互通。相比目前流行的互联网租赁自行车，公共自行车需要建设专用的锁止器。

目前，北京市各区均已引入互联网租赁自行车服务，北京公共自行车正式“退役”。