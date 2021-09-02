威马汽车创始人沈晖 TED 演讲：10 万以下的不能叫“智能电动汽车”

9 月 2 日消息，近日，威马汽车创始人、董事长兼 CEO 沈晖成为首位登上美国著名社会影响力机构 TED 演讲的中国汽车人，并在《汽车改变城市生活》主题演讲中描绘了智能电动汽车与智慧城市生活的美好蓝图。

在演讲中沈晖表示：“智慧城市是实现生态和可持续发展的必经之路，而智能汽车是其不可或缺的一部分，它还将改变我们的‘驾驶’方式，城市运作方式以及与之关系。”

围绕智能电动汽车在智慧城市中的价值前景，沈晖进一步提出发展“城市高频场景技术路线”优先于“城际低频技术路线” 的主张，并强调智慧城市与智能电动汽车相辅相成，智慧城市的构建，需要大量智能电动汽车与智慧城市产生链接“对话”。

谈及智能电动汽车，沈晖亦表示，智能技术在硬件上需要高可靠性的感知与执行体系来支持，且“软件 + 算力 + 数据处理”也需要高昂的研发成本才能保障运转效果，加之目前电池价格仍难以快速下降，所以 10 万元以下难以打造真正的智能电动汽车。沈晖亦对此直言：“10 万以下只能叫电动汽车，不能叫智能电动汽车。”

沈晖表示：“在整体汽车市场萎缩近 15% 的大背景下，2020 年全球新能源汽车销量依然实现了 43% 的大幅增长，这与自动驾驶、人工智能、大数据、云计算等智能技术的进一步成熟息息相关。得益于此，体量最大的 15-25 万元主流市场正加速智能化普及。”