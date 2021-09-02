天文学家观测到星系会排放“污染废气”

北京时间 9 月 2 日消息，据国外媒体报道，人们或许想不到宇宙星系也会排放污染废气，目前最新研究揭晓了恒星如何污染宇宙环境。

ARC 全天天体物理学 3D 研究中心（ASTRO 3D）亚历克斯・卡梅伦和迪恩・费舍尔使用一种新的成像系统，他们通过夏威夷 WM 凯克天文台的观测数据证实流入星系的气体比流出星系的气体更加清洁。这项最新研究发表在 8 月 30 日出版的《天体物理学杂志》上。

▲ 原子涌入星系的过程被称为“吸积”，它们最终被驱逐离开星系的过程被称为“流出”，这是控制星系增长、质量和体积的重要运行机制

据悉，费舍尔是澳大利亚斯威本大学天体物理和超级计算中心副教授，他在接受记者采访时称，巨大的气体云被吸引到星系中，并在制造恒星的过程中被使用，该过程中流入星系的气体云主要成分是氢和氦，通过一种名叫凯克宇宙网络成像仪的最新装置，我们能够确认由这些“新鲜气体”构成的恒星最终会通过超新星爆炸的形式将大量物质排出星系，排出的物质将不再“清洁”，它含有其他元素，其中包括：氧、碳和铁。

原子涌入星系的过程被称为“吸积”，它们最终被驱逐离开星系的过程被称为“流出”，这是控制星系增长、质量和体积的重要运行机制。然而，到目前为止，星系物质吸积和流出仅是一种猜测，这项最新研究是首次在银河系之外的星系中证实存在物质流入和流出的整个循环周期。

为了获得这些发现，研究人员将注意力集中在 Mrk 1486 星系，该星系距离太阳大约 500 光年，正在经历一个非常快速的恒星形成时期。

卡梅伦说：“我们发现进出星系的气体有一个非常清晰的结构，将银河系想象成一个旋转飞盘，这些气体从星系外部进入，相对来说未受到污染，然后逐渐冷凝成新的恒星，当这些恒星进入生命末期发生超新星爆炸时，它们会将其他气体（同时包含着最初流入气体）从星系顶部和底部挤排出去。”

构成元素周期表一半以上的元素是通过核聚变在恒星核心深处形成的，当恒星坍塌或变成新星时，就会将大量宇宙物质抛射至宇宙中，它们将成为形成恒星、行星、小行星以至某些生命形式的一部分。

Mrk 1486 星系是最佳观测目标，从地球角度可直接观测到它的侧面，这意味着该星系流出的气体很容易被观测到，并能测量其流出气体的成分。相比之下，其他大多数星系不具备这样的观测条件。

费舍尔指出，这项研究工作对于天文学家非常重要，因为这是我们首次能够强烈影响星系制造恒星的作用力。这让我们更深入地了解星系是如何形成的，以及它们为什么会这样，以及它们会持续多久。