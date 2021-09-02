复旦的新衣再登 Nature：穿在身上能为手机充电，刀戳车碾都不坏

今天，一件来自中国的衣服登上了 Nature。

没看出有什么特别？别眨眼，下一秒神奇的事情就发生了（注意那个手机）。

没错，这件衣服正在给手机无！线！充！电！

不是把充电宝缝进了衣服里，而是这件可以正常折叠、水洗的衣服，本身就是一块电池。

这项最新研究来自复旦大学彭慧胜教授团队，也是该团队半年内第二次在 Nature 发文。

上一篇 Nature 里，他们把衣服做成了显示器，能打字聊天、能导航，还能显示人体健康信息。

这一回，好家伙，直接一个双剑合璧，把电源供应问题也给解决了。

是不是有点科幻大片内味儿了？

▲ 《时间规划局》

正经一说，这项研究也得到了 Nature 审稿人的高度评价：

（这项工作是）储能领域和可穿戴技术领域里程碑式的研究。 是柔性电子领域的一个里程碑。

你的下一个充电宝可能是衣服

所以，这件衣服究竟有何玄机？

关键词是纤维锂离子电池（FLIB）。

▲ 就是它

别小看这么一条“线”，在此前的研究中，这条“线”的长度通常只能达到几厘米，很难为手机、电脑这样较大的电子设备供电。

而这一次，彭慧胜团队成功基于理论验证，制备出了数米长的高性能长纤维锂离子电池：长度 1 米的情况下，其能量密度达到 85.69Wh/kg，可为心率监测仪和血氧仪等商用可穿戴设备提供使用超过 2 天的电量。

将其同普通纺织物织到一起，手机平板都能充。

折叠、水洗都没啥影响。

安全性也有保证。遭受外力破坏的情况下，普通电池很容易发生燃烧、爆炸。但实验显示，织物电池在被车碾、被刀戳的情况下，依然能保持稳定。

研究团队还监测了电池放电时衣物温度的变化情况。结果显示，在放电的 40 分钟内，温度并没有发生明显波动。

此外，这一衣服电池在 500 次充放电循环之后，容量保持率能达到 90.5%，库仑效率为 99.8%。在曲率半径为 1 厘米的情况下，弯折 10 万次之后，其容量保持率仍大于 80%。

每米成本低于 3 角

前文也提到，此前，工业级别上很难生产长度超过几厘米的纤维锂离子电池。其中很重要的一个原因是，较长的纤维被认为会有较高的内阻，而电池的内阻对其电化学性能具有重要影响。

所以复旦彭慧胜团队具体是如何实现突破的？

有两个方面。

首先他们发现，纤维内阻与长度呈现的是双曲余切函数关系。

换句话说，就是纤维内阻先随着长度的增加而降低，之后趋于平缓。

那么这两者之间的关系究竟是如何发现的呢？

手工自制锂电池。

电池正极为铝线，涂层为钴酸锂 LCO，典型锂电池正极活性材料；负极为有石墨涂层的铜线，并用商业隔离膜包裹以防止短路。

将正负极缠绕在一起，制备成不同长度的纤维锂电池（0.1 米、0.2 米、0.5 米和 1 米），并测量他们的电化学性能。

最终经过系统性研究表明，这一关系具有普遍性，对不同的纤维电池均有效。

理论基础可行，那就到了第二阶段 —— 工业化制备，生产长达数米的高性能纤维电池。

最大的难点，是如何均匀地将浆液均匀涂在正负电极上。

目前大部分商业化电池就不存在这样的问题，在平面基材上涂抹更加均匀，厚度也容易控制。然而对于柔性、弯曲的纤维表面就很有难度。

这是因为，在涂层负载过程中，曲面结构使得活性材料承受较大的表面张力，从而导致活性材料涂层不均匀，影响整个电池的性能和稳定性。

论文一作何纪卿接受澎湃采访时表示，这会导致曲面产生不平整的串珠结构。

而团队找到了最佳粘合剂含量，在这个含量下电极表面变得光滑。

那么具体是如何制备的呢？

钴酸锂 LCO（红色）和石墨（蓝色）浆液分别涂在铝和铜的集流体上。

干燥后，负极再用分离剂包裹，与正极缠绕在一起。嗯，大概是这种密不可分的程度。

随后，通过挤压封装在一个管道中，这个封装管由聚丙烯管包裹铝塑带制成，水蒸气透过率低，不易受到外界环境影响。

技术含量这么高，价格又如何？

论文介绍：每米成本略低于 0.05 美元（约合 0.3 元人民币），对于消费产品来说是经济的。

半年两登 Nature 的彭慧胜团队

最后再来简单介绍下背后的团队 ——

复旦大学高分子科学系彭慧胜团队，研究柔性电子材料已经超过十年。

而在今年半年时间，他们就两度得到国际顶刊认可。

今年 3 月，他们打造的衣物显示器登上 Nature。

能聊天能导航，水洗弯折都不怕，纺织布料最长可达 6 米，其中包含 50 万个发光单元，间距最小可达到 0.8 毫米，可以满足高分辨率显示的要求。

而现在，他们以可充电衣物再登 Nature。

共同一作是他的两位高分子科学系博士生何纪卿和路晨昊。

2008 年彭慧胜刚回复旦，当时就已经想到“如果把锂离子电池做成纤维，一定很好玩。”

2013 年，彭慧胜团队实现世界第一个纤维锂离子电池，之后不断进行拓展。

如今距离规模化生产又前进了一步，甚至有了更加明晰的实用价值。

彭慧胜表示：

从目前纤维锂离子电池的性能和工程化水平判断，有望在 3-5 年实现规模化生产与应用。如果资源比较集中和高效利用，也有可能 2-3 年就能实现。

没准儿过不了多久，你的下一个充电宝，就是一件衣服。（手动狗头）

论文地址：

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03772-0