小米手机：小爱同学已支持粤语对话

IT之家 9 月 2 日消息 小米手机宣布，旗下语音助手“小爱同学”已支持粤语，深度优化常用语，语音互动更亲切。

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用户需使用小爱同学 5.0 版本及以上，在“小爱实验室”—>“方言设置”中选择“粤语”。

IT之家测试，小爱同学确实可以用粤语来回复用户，比其他方言要好用（其他方言只能听不能说）。

但是，小爱同学的粤语还没有“完全学会”，唤醒词需要使用普通话，并且开启后不支持选择播报音色。