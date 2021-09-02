首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能手机

小米手机：小爱同学已支持粤语对话

2021/9/2 14:14:50 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
评论：

IT之家 9 月 2 日消息 小米手机宣布，旗下语音助手“小爱同学”已支持粤语，深度优化常用语，语音互动更亲切。

.

用户需使用小爱同学 5.0 版本及以上，在“小爱实验室”—>“方言设置”中选择“粤语”。

IT之家测试，小爱同学确实可以用粤语来回复用户，比其他方言要好用（其他方言只能听不能说）。

但是，小爱同学的粤语还没有“完全学会”，唤醒词需要使用普通话，并且开启后不支持选择播报音色。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小爱同学

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用