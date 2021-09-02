长沙首家苹果零售店提前探店：配全球首个可变色玻璃幕墙，本周六开幕

9 月 2 日上午，苹果于官网宣布湖南省第一家 Apple Store 零售店将于本周六在长沙开幕，长沙作为中国中部地区重要城市，这家店的开幕也补足了苹果在中部地区零售店的布局。凤凰网科技也受邀提前参观来全新店面设计，并体验特色的 Today at Apple 课程。

Apple 长沙零售店位于长沙市中心国金中心商场，紧邻游客往来的黄兴路。在店面外部设计上，该零售店采用了双层玻璃幕墙设计，同时这块玻璃幕墙具有渐变效果，可以在一天中的不同时间以及一年四季中变换不同的外观质感、颜色；这块玻璃幕墙由中国天津制造，并且是全球首家采用该设计的 Apple Store 零售店。

这家 Apple Store 在设计风格上也融入了新的元素，店铺内的功能区由一面影像墙分隔开，与如今 Apple Store 主流使用植物、木材不同，这面影像墙采用镜面设计，更像是初代 Apple Store 设计与如今设计的融合；两侧是 Avenue 长廊，提供 Apple 所有官方配件的试用和购买。

在影像墙的背面就是互动坊，这家门店所有的 Today at Apple 课程将在这里举行，这些创意课程由 Apple Creative Pro 培训师主讲，并免费提供给来访者，帮助他们学习如何进入步利用苹果设备，同时教授实用技能。

Apple 长沙零售店配备将近 100 位店员，日常可以提供中文、英文、日文、韩文和法文五种语言服务，Apple 零售业务兼人力高级副总裁 Deirdre O’Brien 表示，“我们的很多团队成员来自湖南，他们已经准备就绪，在 Apple 长沙欢迎并支持自己的邻里乡亲。”同时还有约 60% 的员工在中国其他地区 Apple Store 零售店拥有工作经验。

Apple 长沙将于 9 月 4 日周六上午 10 点正式开幕。为了庆祝 Apple 长沙的开幕，苹果也专门为长沙打造了 Today at Apple 课程 —— 艺术漫步：绘出多彩长沙，消费者将有机会探索这座城市的色彩，并用 iPad Pro 创作属于自己的抽象画。

作为长沙市的第一家 Apple Store，官方零售店的开业无疑让选购苹果产品的销售者增加了更靠谱的途径，所有硬件产品、配件都能在 Specialist 专家的帮助下现场试用，店内还设置 Genius 天才提供一对一技术支持，让长沙地区的市民、游客购买体验更加完善。

并且 Apple Store 一直以来都不仅仅是一家零售店，内置丰富的 Today at Apple 课程，可以为当地社区提供更多的互动氛围，极具特色的店面设计，也会成为当地的城市标签之一。