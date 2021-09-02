京东方：公司上半年柔性 OLED 出货量约 2500 万片，前三大客户出货占一半以上

近日，京东方在业绩说明会上表示，今年上半年柔性 OLED 出货量约 2500 万片，前三大客户出货已占一半以上，公司会根据客户的需求安排在 B7 或 B11 生产，两条线的出货量没有大的差别。产能利用率根据产品搭配及客户结构略有调整，因 B11 模组产线配置，终端以模组出货下订单为主。

目前公司 OLED 产品市占率已经实现国内第一、全球第二，柔性 OLED 市占率近 20%。不过，其也称，OLED 业务目前处于产能爬坡期，整体业务处于亏损状态，B7 目前也是亏损的。存货跌价准备有很大一部分是柔性 OLED，原材料也是根据市场变化趋势计提的。

OLED 存货跌价主要由于市场需求未达预期，同时由于 IC 缺货引起，这是暂时性的，长期看 OLED 市场前景广阔，在手机、IT 类、车载等产品中都会有广泛应用，公司对未来充满信心。

在 MiniLED 方面，京东方成立了专门的 MLED 事业群，专业从事 MLED 产品和技术研发及市场拓展，2021 年上半年，京东方在 MLED 直显和背光方面的出货金额已达 2.7 亿元。其认为 MLED 产业是未来显示产业发展很重要的一 个方向，技术要求高、应用场景广、市场规模大，京东方未来 3-5 年发展的核心方向之一就是提升自己在 MLED 领域的技术能力、市场能力，确保市场领先地位。

对于 AR/VR 市场，其称，随着后续头部品牌企业 AR/VR 产品的推出，爆发迹象已愈发明显，本次募投昆明 Micro OLED 项目 8 英寸、12 英寸产线都已开始量产，目前的产能总体能满足市场需求。

对于面板供需机周期性变化，京东方表示，进入二季度以来，由于全球经济受疫 情影响持续的低迷，以及 IC、海运等原因导致的材料成本上升等各种因素影响，面板市场库存出现一定程度的上涨，价格有所回落，这是事实。

其认为，第一，一个产业的健康有序的发展不在于产品价格脱离市场的持续上涨，而在于相对稳定的市场环境、供求关系、上下游产业链的协同等。目前 TV 市场价格回落，事实上有对前期价格过快上涨修正的因素。

第二，半导体显示产业这一轮价格的上涨过程中，很重要的一点是各方资源向头部企业的集中，无论是品牌市场、原材料供应市场、产业链各环节，都无一例外。

第三，京东方作为行业头部企业，在产能总量、技术与工艺能力、客户群体、柔性制造、产品结构以及精益管理能力等方面，都占有很强的领先优势。公司并不希望行业价格过快地上涨或下跌，而是希望保持相对稳定。

第四，公司仍然维持面板周期弱化的判断，相信京东方在市场弱势中依然能保持较好的盈利能力和较强的弹性恢复。

关于公司股票低估，京东方董事长陈炎顺表示，个人认为是被严重低估的，公司会加大市值管理力度，努力提升公司价值。公司此次推出不超过 30 亿元股份回购是市值管理的重要措施之一，除此之外还会继续加大公司宣传力度，加大和投资者沟通交流，推介公司中长期投资价值。