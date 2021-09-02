SpaceX 炮轰亚马逊：请求 FCC 拒绝星链修改计划是因其无力竞争

9 月 2 日消息，据外媒报道，当地时间周三，美国太空探索技术公司 SpaceX 在向美国联邦通信委员会 (FCC) 提交的文件中炮轰亚马逊，宣称后者试图阻止有关星链项目修改计划的提议是一种“拖延战术”，因为其根本无力与 SpaceX 竞争。

SpaceX 在文件中表示：“亚马逊的历史记录表明，在落后于竞争对手的情况下，该公司非常愿意利用监管和法律程序来设置障碍，以阻止这些竞争对手进一步领先于亚马逊。批准亚马逊的请求将损害消费者的利益，让他们无法从竞争中获得好处。”

亚马逊不久前敦促 FCC 拒绝 SpaceX 修改星链计划，因为后者“为其第二代星链系统（Gen2）的近 3 万颗卫星提出了两种不同的配置方案，而每种方案都按照不同的轨道参数来部署这些卫星。”亚马逊辩称，SpaceX 的请求违反了要求申请保持完整性且内部不存在矛盾的规定。

SpaceX 对此回应称，亚马逊的要求将阻止 FCC 就 SpaceX 的申请征求公众意见。该公司表示：“FCC 应该认识到这一拖延策略，拒绝亚马逊的请求，并迅速就我们的修改方案公开征求公众意见。在公众评论过程中，任何问题都得到充分审查。”

亚马逊旗下子公司 Kuiper Systems 计划最终发射低地轨道卫星，与 SpaceX 的星链项目展开竞争。但是，SpaceX 已经发射了 1700 多颗星链卫星，并在为 10 万多名客户提供测试版服务，而亚马逊至少要到 2023 年才能开始发射卫星。

SpaceX 正在申请发射 3 万颗星链卫星的许可，此前该公司被允许发射近 12000 颗卫星。8 月 18 日，SpaceX 提出了修改计划，将“通过瞄准多个倾角，更均匀地按纬度分配微型，以确保更好、更一致的全球覆盖”。SpaceX 表示，这“将充分利用升级后的卫星能力和星际飞船的可用性”。

亚马逊表示，两种配置的提议违反了 FCC 的规定，SpaceX 则驳斥称这种说法是无稽之谈：“亚马逊辩称，我们的修改方案应该被驳回，因为它提供了关于 SpaceX 首选配置的信息以及替代方案。亚马逊声称，SpaceX 的申请在某种程度上未能满足委员会对‘完整性’的要求，但它没有指明 SpaceX 未能提供哪些必要信息。此外，亚马逊认为我们的申请“几乎没有提供每个主要细节”。事实上，SpaceX 提供了技术分析，证明这两种配置都不会对其他 NGSO（非地球静止卫星轨道）和在该频段运行的地球系统（包括亚马逊）造成不可接受的干扰，并更新了两种配置的轨道碎片分析。亚马逊的论点很奇怪，但这不是因为我们的申请不完整，而是提供的信息太多。”

SpaceX 还批评亚马逊显然把更多精力放在了阻挠星链计划而非推进自己的计划上：“FCC 于 2020 年 7 月通知亚马逊，称该公司没有提供足够的信息，说明其拟议的卫星系统将如何保护他人系统不受干扰，或如何符合 FCC 关于轨道碎片的规则。虽然亚马逊在近 400 天的时间里没有向 FCC 提交任何解决这些问题的许可，但它只花了 4 天时间就提出了反对星链系统的理由。事实上，亚马逊今年还没有就如何解决安全问题与 FCC 举行过会议，但却举行了 15 次关于 SpaceX 计划的会议。虽然亚马逊等了 15 个月才解释其系统的工作原理，但其今年平均每隔 16 天就会向 SpaceX 提出一项异议。”

SpaceX 提到的 2020 年 7 月命令批准了亚马逊发射 3236 颗卫星的计划，但裁定亚马逊必须证明其计划不会干扰其他系统，提供完整的轨道碎片处置计划，并满足其他要求。

亚马逊的抗议称，FCC 要求申请必须保持完整，内部没有矛盾之处，以避免鼓励“投机性申请”。SpaceX 反驳称，亚马逊的申请才是投机性的：“亚马逊无法解释，向 FCC 提供有关替代配置信息如何会鼓励投机。事实上，人们通常会认为亚马逊会欢迎灵活性，因为该公司在解决 FCC 关于其自己投机性申请中发现的根本缺陷方面已经非常困难，而且它甚至还没有为其卫星选择发射供应商。”

SpaceX 表示，该公司为星链卫星的部署提供了两种可能的配置，因为计划可能会改变，这“取决于 SpaceX 对其完全透明的卫星和运载火箭的开发时间。毫无疑问，FCC 需要拥有必要的资金和技术，能够将 SpaceX 这样的实际系统与只是投机性的申请区分开来”。

SpaceX 在提交星链项目修改申请时引用了亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）的名言。SpaceX 告诉 FCC：“正如亚马逊前首席执行官说过的那样，程序性操作（就像亚马逊现在的某些行为）已经成为‘比技术更大的瓶颈’。”

马斯克在过去 1 年中也多次公开批评亚马逊，指责其试图阻挠星链计划，并表示贝索斯的太空公司蓝色起源“应该考虑在实际的月球着陆器硬件上投入更多资金”，而不是忙着起诉 NASA 并聘请顾问。