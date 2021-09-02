二手电商闲鱼破圈迷局：“爱宠”买卖、叫辆网约车、二手车...

破圈，是近年来互联网领域的热词，尤其是对于那些“传统”的互联网平台而言，破圈成为生存或寻找第二曲线的大事儿。

这一阵子互联网行业最热络的话题之一，就是二手电商“破圈”，随意在网上输入“下一个B站”这句话，都能看到一些对于国内知名二手电商平台的分析评论。大致分析一下，似乎月活用户破亿、多元化的业务和兴趣社区等等，都是“成为下一个B站”的重要元素。

二手电商的圈子想要出现“下一个B站”，上述几个要素是决定因素吗？或许，这几位普通用户的故事更有提示和借鉴的价值。

“爱宠”的买卖

蒋英挎着宠物包，左手拎着猫砂盆和小袋装猫粮，一个人孤立在上海市郊一个维修路段的道旁，边上的尘土不断往她的袖子里钻。

8 月中旬，纵使是傍晚，上海的气温仍稳定在 30 度以上。她腾出右手按着手机屏幕，接连几条消息和语音对方都没有回复。直到走进小超市买了瓶矿泉水后，她开始察觉到事情有些不对劲，再发过去的聊天框上已经显示“对方开启了好友验证……”。

半小时后，她带着那只名叫可乐的“猫主子”回到了家里。打开闲鱼交易后台点了“举报”，然后摸了摸可乐的头喃喃道：“找不到对象，只能过段时间带你去绝育了。”

差不多是同一时间，李琳也在闲鱼上有类似的遭遇。不同的是，她收到了一只有呼吸疾病的猫咪，反复沟通无果后 —— 一周前又加价卖出去了，算上所有的费用还赚了 200 元。

这些故事发生在任何二手交易平台上，估计大家都不会差异。而她们在感叹“吊诡”之余，这个尝试破圈的，且拥有超 1 亿月活用户、尝试包容各类亚文化兴趣圈的平台，正在慢慢向人们展示了一个与此前不同生活场景。

作为一名美妆博主，蒋英 5 月刚从武汉搬到了上海，在她看来这里的“机会”更多。她和两个室友在徐汇区租了间 3 室一厅的公寓，生活有条不紊，和她们共同生活的还有两只成年的“猫主子”—— 一只叫可乐，另一只叫怪兽。

图片来源：访谈者提供

由于可乐没有绝育，7 月份伊始就进入了发情期，整天上蹿下跳将卧室和客厅变成了战场。看到这番模样的可乐，蒋英也于心不忍。她想着尽管自己一直单身，但宠物何必受此之苦，“大自然的规律不可逆，让它找到幸福也好，如果顺利的话，生下来的小猫还能贴补家用。”

虚幻的想法很快让蒋英在现实中付诸行动，她在闲鱼上发出帖子，描述也简单：银渐层弟弟找女朋友，体质好、爱喝水。

帖子发出去没多久，蒋英就接连收到应征者的消息，她没有急着回消息，先一一点进对方的展示页面，“先要看看对方是什么样的人，首先不能是猫贩子，再要看对方主页卖什么东西，有偿领养宠物的也会被我 Pass 掉。”

秉持着谨慎的态度，蒋英最后挑选了一位男生，“主页里面卖一些电脑和自己用的一些东西，看起来也不是什么无业游民。”两人在闲鱼的后台聊了一会儿之后，就互相交换了帐号，转战微信好友，此时闲鱼跳出来醒目的白框，上面用红色的字体写着：提醒！不要直接转账！不要通过微信、QQ 等外部聊天工具直接转账！……。

不过，这些问题蒋英事后才意识到的，当时的状态下，她只觉得能为小生命成功寻找到爱情而高兴。

加好友后聊天的过程非常俗套且简单，男生做了简单描述：2 岁的母猫，之前有过配种经验，只要蒋英把可乐送过来，最长 2 周确认配种完成，就能把可乐带回家，顺利生产之后的盈利五五分账。

一番言简意赅的对话，让蒋英没有任何怀疑，甚至在男生要求她转账 300 元保证金时她也没有意识到 —— 自己正陷入了一场“喵咪爱情”的买卖当中。转账和接收的动作几乎在同时完成，两次屏幕的点击汇成一道金钱冲刷的河流，流向数据库背后的钱袋。

然而，实际效果与她的初衷似乎有些背道而驰。8 月中，由于双方只通过微信沟通（连电话都没有打），蒋英在提着猫砂盆和背着可乐的去找对方之后几近绝望，“怎么会有这样的人，就 300 块钱也值得么？”

本是喜笑颜开的带着可乐出去，现在怒气冲冲的回到家里，面对室友的疑惑，蒋英把整个过程描述了一遍。三个女生窝在一起研究如何讨回公道，“最后也只有举报了，其他没什么办法了，就当作是 20 岁涉世未深的女生花钱买了教训。”

几天之后，蒋英还在微博上看到一则帖子：超 16 万对宠物在闲鱼相亲成功，“哎呦，这么多成功的？我就是不幸的那一个吧，”她这么想着。

蒋英花钱买了教训，但对 21 岁的李琳来说就不一样了，“我那时候是真的想买猫的，而且还是自己跑到苏州去接回来的，谁知道碰到了这样的情况。”

和蒋英的过程大同小异，李琳也是从闲鱼上开始的征途，然后和卖家转到微信好友。“我小时候就有养宠物的经验，也知道不能只凭一时冲动，所以几乎犹豫了一个月，才正式和父母说了要养猫，确定好了一切，才开始行动。”

图片来源：访谈者提供

由于身边的钱不多，也不想拿父母的赞助，李琳只能从领养下手。从开始“淘宝”到接到宠物时间很短，仅仅 4 个小时，李琳就开着母亲的车从苏州接回了自己的“小咪”—— 一只 7 个月大已经绝育的银渐层。

“接回来的第一天就送去洗澡，然后就流鼻涕，严重的时候还会伴着一些血丝，原来的主人告诉我刚洗完澡空气敏感，稍微适应下就可以。”一周之后，李琳的母亲先察觉到了不对劲了，“因为猫上床的，经常睡着睡着的时候就一个喷嚏，一天两天还好，这么多天了肯定有问题。”

“当天晚上就带猫咪去了医院，医生一检查，牙齿有问题、鼻炎、感冒。”听到了医生的判断，看着被抽完血趴在一旁的小咪，李琳特别懊恼，“我就立马给原来的主人发微信，问他到底怎么回事儿，都还没说要退回猫咪，只是说想让他如实告诉我下到底怎么回事儿。”

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得到的反馈和母亲想的一样，对方完全就是不承认的语气，说到最后甚至说，“你先养养吧，不行再卖掉也是一样的。”

尽管李琳后来也是这样做的，但她仍觉得闲鱼上所谓的“宠物领养”就像是开盲盒，“什么人都有，如果真的要养宠物，还是到宠物店里去吧，至少能找到人。”

半个月后，李琳家的小咪情况逐渐好转，她在闲鱼上发了帖子，将情况描述清楚后，小咪被送到了下一任主人手中。

叫辆网约车

如果说宠物交易并不算是闲鱼“出圈”的典型生意，那“顺风车”作为其平台的衍生品，应该更具代表性。

赵磊也是偶然发现的这个交易服务，“年初开始用的，因为上下班不方便，约车平台价格贵，闲鱼很方便”，这也是他选择成为用户的最重要原因。

27 岁的赵磊住租住在上海的青浦区，上班在黄埔，老家又在苏州。每周末的折返和上下班路上的地铁让他筋疲力尽，尤其是上海新的限行政策发布之后，他的外省车牌直接让车辆大部分时间成为了摆设。

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同一时间，平台上的卖家们似乎也敏锐地意识到了市场需求，只要倾注的想象力足够，网络上就能售卖一切 —— 网约车服务也没什么稀奇的。

赵磊就这样开始了自己的“约车”之旅。他上下班会约几位闲鱼司机师傅，“都是就近的，师傅可能会顺带拉上 1~2 个同路的乘客，30 块钱一个人。周末回老家也是一样，就是换个师傅，100 块钱一趟，也省掉了坐地铁去火车站的麻烦。”

赵磊有意识地会进行一些风险规避，“我有几个一直用的师傅，都是在平台上联系，提前电话沟通，但是下单支付都在闲鱼，为了避免一些风险问题，事后也有平台的保证，这些司机都是默认的。”面对可能存在的风险，赵磊觉得自己可以把控住。

直到 8 月初的一个晚上，他无意间觉得还是有一些隐患存在。“当天就是很正常的一次约车，我提前联系好，出发的时间是晚上 10 点半。但是出了上海之后明显发现司机师傅有困意，在高速上开车有些打盹儿，忽快忽慢不太稳当的感觉。”赵磊提出在服务区休息一会儿后，师傅才从困意里醒了过来，准备上路。

不过，他紧接着提出了一个令赵磊都没想到的“要求”，“他问我有没有驾照，让我帮他开到终点，我的驾照刚拿都没满一年，买车也都是在市区开，新手村玩家就让我开始直接打 Boss？不过最后没办法，在他坚持下只好硬着头皮上了高速。”

这次“历险”之后，赵磊暂停了平台上的约车。“多一事不如少一事，万一遇到了什么意外，说也说不清呀。”

事实上，这也是现今平台服务中备受争议的因素之一，作为一个闲置物品的交易平台，在一些“跨界”生意上的“出圈”行为，很可能会带来一些隐患。即便是纯粹的网约车服务平台，增加了众多的管理手段，也会存在一些风险。而只是撮合买方卖方需求的二手电商平台，是否能让网约车服务更规范？

自 2018 年以来，随着明星入驻，闲鱼拉了一波流量与好感。然而，当闲鱼上交易的物品从个人二手闲置物品，慢慢向“多元化服务”破圈时，当那些约车、相亲、租房等服务内容突然上架后，人们才恍然惊诧，闲鱼怎么什么都有，也什么都可以买到……

二手车也“出圈”？

多元化的服务，在重度的闲鱼用户栋栋没有遭遇“惊喜”之前，他对此并不觉得稀奇，“一直用得挺好的，什么都有的卖也证明什么都有人买，供需关系存在就是市场经济。”

截止 8 月 15 日，栋栋在闲鱼上面已经赚了 168471.12 元，对，他是一位卖家。

2015 年是他在闲鱼上第一次卖出了东西 —— 一台二手的 Sony Walkman。按理说他这样的早期闲鱼用户早就深谙平台玩法，但是五年后他却在一次交易中栽了跟头。“先是租房被忽悠了，当时着急租房，上面遇到好几个都说是个人房东，加了之后发现是中介，或者是一定要我交了定金才能去看房，特别烦”，栋栋说起自己在闲鱼上遇到的租房“坑”，无奈之情溢于言表。

租房也罢了，但是 7 月 20 号栋栋从上海到武汉提来的一辆二手奥迪 A4L，却让他感到绝望。他从没想过，5 个小时的车程等待他的是一辆 5 年车龄的事故车（以及一份薄薄的协议）。

“当时在闲鱼上其实看了十几位卖家，这家武汉的车商很有耐心，虽然价格比另外几家宁波的要高些，好评却更多，我是做了比较后直接过去的。”栋栋和卖家在闲鱼上面已经聊好了价格，但没想到到了之后卖家却说那辆车已售出，然后给他找到了一辆新一些的同款车，只是价格“略微”高了些。

栋栋也没多想，毕竟这么远的路，脑子里只想着赶紧把车提回家，反而忘记了这只是一种典型的销售手法。

栋栋在当天就签了合同，对方反复保证无重大事故和火烧。回到杭州后的一段时间，车子也处于正常状态，直到半个多月后事情开始反转。

“涡轮增压先出了问题，送去修了之后，一检测全是问题。气囊是换过的、冷却液泄露、雷达也失效了。”这时候栋栋才想起了当时的买车合同，拿出来一看却发现其中的大有玄机，“从条款上我就没有什么可以商量的余地，我也是那时候才发现，这是一份中介合同。”

图片：访谈者提供

无奈、气氛之下，栋栋在 8 月初的一个周末再一次来到武汉，走进那个地铁站附近的车商门店，“联系的这个卖家发消息打语音都不回，门店里有位自称老板的，也只是礼貌性接待，但只要说到退车就一口回绝。”栋栋投诉过，也试过找二手车圈的博主曝光，结果都不尽如人意，“人家就告诉我，电商平台上太多坑，你这样不懂还上去就是个 XXX。”

栋栋只好回到杭州，花了不少钱将车子整备好，“只能先开着再说了，该投诉的地方我都去过了，等结果再看吧。”

在这件事后，栋栋也问过周围不少朋友在哪买二手车才能踏实些，结果最终得到了统一回答：去 4S 店买新车吧。

【尾声】

这几位不同城市的消费者，都生活在不同的网络“时空”，彼此间没有任何交集，也互不干扰。而在闲鱼创造的“二手交易”世界里，他们有了一些交汇点，除了这些年轻人，平台上或许还在持续不断地发生着新的故事。

回到前面的网络话题，随着“破圈”的热议，网络上对于“下一个B站”的分析也不断涌现。一时间，那个原本聚焦于二手商品买卖的电商平台被拉进了更多人的视野中。根据 QuestMobile 发布的《2021 年互联网半年报告》数据显示，闲鱼 以 MAU 超 1 亿的数值，已经与B站达到一个数量级。

创立之初，平台以闲置物品交换作为主营业务，收获了大批年轻拥趸。但就像被资本推动者前进的A站、B站、XX 站一样，随着互联网进入下半场，单一的盈利模式使得越来越多的平台开始寻求新的出路。

现如今，看似一句随意的“下一个B站”背后，是闲鱼不断模糊的业务“边界”。作为一个二手电商交易平台 DNA 的平台，在某些地方是可以建立以社交为属性的社区文化的，但是随着平台上的“会玩”、“鱼塘”等社交属性的交易场景出现，标准、保障、服务、奖惩等手段也要紧随这些“跨界”的生意，而不是我只管撮合、输赢是你们自己的 —— 这样的战略在维度上就会存在问题。

王兴曾经说过：太多人关注边界, 而不关注核心。他认为不要给自己设限 —— 只要核心是清晰的：服务什么人? 向他们提供什么服务?

针对他的这句“无边界”，梁建章则指出，“多元化公司因为不是引领创新，所以对社会的贡献要比专业公司小。同样也因为不是自主创新，多元化公司的资本回报比较低。”

无论他们两位的观点孰是孰非，互联网企业在“破圈”时确实都应该抓住自己的核心价值和能力。否则，就会越破圈越背离初心。

所以，月活用户过亿的闲鱼会成为下一个B站么？