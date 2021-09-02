Twitter 将测试多项隐私功能：赋予用户更多控制权

9 月 2 日晚间消息，据报道，Twitter 计划测试多项新的隐私相关功能，旨在让用户更好地控制自己的关注者列表，以及谁可以看到他们的帖子和点赞。此举是为了让人们在社交网络上更舒适地互动和分享。

这些工具与 Twitter 高管所称的“社交隐私”有关，即用户如何管理他们在 Twiitter 上的声誉和身份。这包括一些信息，比如一个人的关注者名单，他们喜欢的推文（Twitter 消息），以及他们的账户是公开的还是私密的。

据悉，Twitter 正在考虑的功能包括，编辑关注者列表，以及一个将旧推文存档，以便在用户指定的时间后，其他人无法再看到它们。对于那些不想让自己的帖子永远存在于网上的用户来说，隐藏过去的推文可能是一个很受欢迎的功能。

Twitter 研究人员斯维特拉娜・派米娜（Svetlana Pimina）称，内部研究发现，许多用户 Twitter 不了解基本的隐私，比如他们的账户是否公开。这些用户在 Twitter 上的参与度较低，因为他们不知道其他人会看到他们的哪些内容。

派米娜说：“当社交隐私需求得不到满足时，人们就会限制自我表达，从而退出了对话。”从 9 月份开始，Twitter 将开始提示人们，审查他们的账户是公共账户还是私密账户。

为此，Twitter 的隐私团队正在开发几款产品，以缓解用户的这种不确定性，这些功能包括推文存档、删除关注者、隐藏推文和离开对话。

“推文存档”允许用户在一段时间后隐藏旧推文，该功能目前尚处于概念阶段，上市日期待定。“删除关注者”允许用户删除关注者，Twitter 计划从本月开始测试该功能。

“隐藏推文”允许用户设置谁可以看到他们喜欢的推文，测试时间脑待定。而“离开对话”允许用户选择从 Twitter 上的公共对话中删除自己，推特计划在年底前进行测试。

Twitter CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）3 月份曾表示，Twitter 近年来推出新产品的速度太慢。他说，更快地推出新工具现在是全公司的目标，与营收和用户增长同等重要。