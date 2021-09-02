维珍银河与意大利空军合作 月底启动首个商业研究任务

北京时间 9 月 2 日晚间消息，据报道，太空旅行公司维珍银河（Virgin Galactic Holdings ）今日宣布，将与意大利空军（Italian Air Force）合作，启动其首个商业研究任务“Unity 23”。

“Unity 23”任务将是维珍银河“VSS Unity”太空飞机的第 23 次飞行，将搭载来自意大利空军和国家研究委员会（NRC）的三名付费机组人员。这项任务的目标是评估和测量从重力到微重力的过渡阶段对人体的影响。

航天飞机上的其他有效载荷将研究微重力环境对一系列化学和物理特性的影响。通过测试和评估亚轨道飞行中的生理和技术反应，该任务旨在获得与当前和未来航天系统和技术相关的见解。

此次任务的飞行窗口是今年 9 月底或 10 月初，确切日期视技术检查和天气情况而定。维珍银河将通过公司网站 virgingalactic.com 现场直播此次任务。

今年 7 月，维珍银河 70 岁的创始人理查德・布兰森（Richard Branson）乘坐 VSS Unity 太空飞机，从新墨西哥州的 Spaceport America 太空港出发，飞往太空，并成功返航。

据预计，维珍银河最早将于 2022 年提供商业太空游服务。截至 7 月，维珍银河已经吸引了 700 多名付费乘客，他们每人支付约 25 万美元票价，等待乘坐维珍银河的太空飞船飞往太空。