中国联通发布《车联网 C-V2X 无线信道测量及建模研究》白皮书

9 月 3 日消息 9 月 1 日，中国联通在世界 5G 大会“未来信息通信技术国际研讨会”发布《车联网 C-V2X 无线信道测量及建模研究》白皮书。

车联网是实现智慧交通和智能驾驶的重要技术保障。2021 年工信部发布的“5G 扬帆计划”中，车联网是 5G 行业深度融合应用的重要场景。在中国联通 5G 应用“扬帆”行动计划中，车联网是“卓越行动”中的重要应用场景之一。

在国家政策及市场需求的双驱动下，车联网已经从示范试点向大规模应用演进。而车联网 C-V2X 的无线信道特性是影响大规模部署方案的重要因素。中国联通联合行业合作伙伴基于大量测试结果和分析，建立全国首个车联网 C-V2X 无线信道模型库，并发布《车联网 C-V2X 无线信道测量及建模研究》白皮书，为车联网系统性能评估、网络部署及优化提供重要参考。

中国联通智网创中心作为中国联通的网络能力研发中心，聚焦 5G 创新产品研发及行业赋能，深度参与 5G 车联网领域技术方案制定、能力平台研发及标准研究，先后承接多项国家重点项目及攻关任务。自研“车路协同网络能力服务平台”，实现车联网基础设施运维管理、网络监控及 5G 开放网络能力调用、边缘融合业务使能等功能，基于 5G+MEC 面向业务应用提供低时延、强算力、高可靠的云网融合环境，实现车联网业务的本地化快速部署，助力 5G + 智慧交通行业发展。