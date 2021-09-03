美股收高，蔚来上涨 3.25%，滴滴、腾讯音乐跌逾 4%

北京时间 9 月 3 日消息，美国上周初次申请失业救济人数为 30 万人，低于分析师预期的 34.5 万人，创下自去年 3 月份以来的低点，表明经济在持续从新冠肺炎疫情中恢复，美股收涨，标普 500 指数年内第 54 次创下新高。截至收盘，道指涨 131.29 点，涨幅为 0.37%，报收 35443.82 点；标普 500 指数涨 12.86 点，涨幅为 0.28%，报收 4536.95 点；纳指涨 21.8 点，涨幅为 0.14%，报收 15331.18 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 被多个部门联合约谈 滴滴跌超 4%

交通运输部昨天披露，日前会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等部门，对包括滴滴出行在内的 11 家网约车平台进行了联合约谈。

监管部门称，网约车平台应当对加盟的汽车和司机进行必要的审批，不得招聘没有相应资质的司机，不能通过虚假承诺诱使司机加盟，或将商业风险转嫁给司机。监管部门还指出，司机也需要有充足的休息时间，网约车平台应当下调抽成。

今天常规交易中滴滴股价下跌 0.39 美元，跌幅为 4.24%，报收于 8.81 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Facebook 违反欧盟用户数据共享法规遭处罚 跌近 1.8%

在因违反欧盟隐私法律法规而被爱尔兰监管机构罚款 2.67 亿美元（约合人民币 17.25 亿元）的消息曝光后，常规交易中 Facebook 股价下跌 6.77 美元，跌幅为 1.77%，报收于 375.28 美元。此外，Instagram 美国当地时间今天上午遭遇宕机。

虽然对 Facebook 来说 2.67 亿美元罚款并非是天文数字 —— 仅相当于其 3 天净利润，但这一消息提醒投资者，隐私问题和监管罚款仍然是悬在头上的一把利剑。2019 年，Facebook 就因违反消费者隐私保护法律法规而被美国联邦贸易委员会罚款 50 亿美元，公司形象因此大受影响。

Facebook 还处于另一个旋涡的中心，美国国会一个委员会要求包括它在内的社交网络提供与 1 月 6 日国会大厦遭攻击有关的信息。虽然这不会对其业务产生直接影响，但 Facebook 的反应受到密切关注。

▲ 网络和智能手机元器件需求强劲 博通业绩超过预期

博通美股收盘后发布的第三财季财报显示，营收由上年同期的 58.2 亿美元增长至 67.8 亿美元，超过分析师预期的 67.6 亿美元。每股收益由 5.4 美元增长至 6.96 美元，超过分析师预期的 6.88 美元。

由于商用计算机网络和智能手机元器件需求强劲，博通预计第四财季营收将达到约 73.5 亿美元，高于分析师预期的平均值 72.3 亿美元。博通 CEO 陈福阳（Hock Tan）表示，第三财季业绩反映了“云服务、5G、宽带和无线”等市场的强劲需求，预计这一趋势将延续到第四财季。

今天常规交易中博通股价下跌 1.26 美元，跌幅为 0.26%，报收于 491.9 美元，盘中一度探底 490.16 美元。盘后交易中，博通股价曾上涨不足 1%，而后下跌，跌幅一度达到 0.79%。截至今天收盘，今年以来博通股价累计上涨 12%。