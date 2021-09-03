元宇宙将至，但还需一套可行的规则体系

正如亚马逊前内容负责人马修・鲍尔所说：“元宇宙是一个持久、同步和实时的宇宙，它将跨越数字和物理世界，完全包容。”在人们的描述中，它是一个数字共享空间，每个人都可以在一个完全身临其境的模拟体验中实现无缝的交互；它是数字环境和物理世界之间，不断递增的可能性。

在元宇宙中，你可以通过实时信息实现与现实生活中的虚拟对象进行交互，实现虚拟和真实的融合。元宇宙将会成为人们聚集在一起创作、工作和共度时光的地方。

因此，科技巨头全力入局元宇宙也就不足为奇了。游戏领域有“堡垒之夜”、微软有“我的世界”、Facebook 则有“地平线（Horizon）”，诸如此类的许多产品都是元宇宙的贡献者。Facebook 的马克・扎克伯格提出了他的愿景，即在五年内将 Facebook 从一家社交媒体网络公司转变为一家“元宇宙公司”。“这将成为移动互联网的新形态，”扎克伯格在这个月对股东们说，“你将能够从所有不同的终端接入元宇宙。从手机 App 到电脑程序，再到 VR（虚拟现实）和 AR（增强现实），当然接入质量会有所不同。”

如何进入元宇宙，并在其间工作和娱乐？

你在元宇宙中可以进行多种多样的活动，只要你敢想，就没有做不到。例如在新冠的全球流行中，无论你身在哪里，你都可以在线上与朋友共享欢乐时光，甚至婚礼、学校和工作等等都可以远程进行，而这个趋势还在增长。不仅如此，元宇宙为远程工作的机遇超乎人们的预期。虚拟会议和大量促进分布式团队协作的工具也已经开始广泛地发挥作用。

在娱乐领域，元宇宙将进一步给玩家提供身临其境的游戏体验，即使是 VR 游戏也只能望尘莫及。随着玩家手中的设备不断升级，元宇宙在游戏空间大展拳脚的日子越来越近了。

投资元宇宙

科技公司不断提高赌注，让用户保持留存和活跃。投资者们也不能对元宇宙视而不见，因为它将开启娱乐领域的全新篇章。

这个行业正在保持着迅猛的增长势头。元宇宙未来如何目前尚不明了，但根据研究公司“战略分析”（Strategy Analytics）的说法，到 2025 年，全球范围内元宇宙的价值将可能达到 2800 亿美元，并且有可能持续增长。市场预测一出，人们对元宇宙的兴趣盎然增长。科技日益增长，而世界却正走向封闭，这也让市场尤其关注元宇宙能为公司与用户带来的全新互动模式。

围绕着元宇宙的讨论无止无休，而行业领军者们对它的兴趣则在迅速增加。这无疑将会是元宇宙投资的重大利好。许多“第一个吃螃蟹”的人早都赚得盆满钵满，那些投资比特币的百万富翁就是个好例子。就目前而言，元宇宙正在成为投资者的下一个大浪潮。投资者们，对这个领域一定要密切关注。

元宇宙会对法治生活带来什么影响？

诚然，生活不是一场游戏。新兴技术来临时，现行规章势必与其有所龃龉。未来法律要如何适应新技术？有以下几点值得注意：

知识产权： 当虚拟游戏中的一个或多个玩家合作创建虚拟商品或虚拟世界时，谁拥有它？这个产物拥有版权吗？是否有可能在虚拟世界中创建、保护或使用品牌形象？内容创作者可以部署哪些策略来保护他们在虚拟世界中的品牌？对于以 C 端业务为主的企业，这些将是至关重要的问题。

NFT：NFT（非同质化代币）对娱乐、体育和媒体等领域造成的变革是当今业界有目共睹的。今天的媒体更多关注娱乐领域，而媒体内容都将在元宇宙中被转化成独特的“代币”。但想象一下，当所有城市、地区、国家都被在虚拟世界中建档归类时，平台上的内容会呈爆炸式增长。换句话说，这才只是元宇宙通过 NFT 进行商业化的开始。这些信息，它们是证券吗？它们是货币吗？由谁来监管？谁可以购买？又有谁可以交易？

数据保护和隐私：随着人类在元宇宙中花费越来越多的时间，谁拥有由此产生的数据？谁在保护你的身份？如果你的信息或身份被盗用会怎样？谁将为此负责？

规则由谁制定？由谁执行？上面只是些简单的例子。有人说，我们的法律体系应该寻求变革尝试适应元宇宙；其他人则支持设立专为元宇宙设计的新法律体系。虽然元宇宙对企业和投资者来说潜力无穷，但如果没有一套设计、颁布和执行规则的系统，整个产业将面临的风险也相当的高。

目前，元宇宙一直在虚拟世界中“独自美丽”，而这样的状态能持续多久？直到第一个引起公众注意的“元悲剧”？或者有人或公司可以为了规则的创设而摇旗呐喊？这一点上来看，元宇宙已经有了加密货币的前车之鉴：完全去中心化的规则创设会带来许多监管政策上的麻烦。

元宇宙世界还远吗？

真正的元宇宙距离我们，可能还需要几年的时间。与此同时，Facebook 和其他行业先驱正忙于为未来奠定基础，让家人、朋友、同事等能够在拟真的共享数字空间中见面和互动。

元宇宙的时代已经悄然来临。数字和物理，这两个泾渭分明的世界如今正在逐渐融合。目前的技术还不足以支持这种集成化的元宇宙，梦想照进现实可能还需要一段时间，但元宇宙已经得到了亿万富翁与众多才华横溢的设计师的支持。现在，元宇宙的唯一竞争对手就是生活本身。