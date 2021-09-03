毅力号成功采集到第一管火星岩石样本，多年后将带回地球

9 月 3 日消息，当地时间周三，美国国家航空航天局（NASA）旗下的毅力号火星车成功收集到第一管火星岩石样本，未来有望帮助科学家深入了解这颗红色星球。

上月毅力号火星车曾尝试对火星岩石进行采样，但最终宣告失败。本周三毅力号火星车再次尝试对岩石进行采样，并拍摄到采样管内的岩石照片传回地球，让任务团队确认采样管内有岩石样本。随后毅力号火星车密封采样管，并将其放置在火星车的腹部。

图示：毅力号火星车成功收集到第一管火星岩石样本

周四公开的图片可以看到毅力号火星车采样成功，这对正在执行任务的科学家来说也是一种解脱。

“你可以看到一个美丽的岩芯，”加州理工学院地质化学教授、毅力号火星车项目科学家肯尼斯・A・法利 (Kenneth a . Farley) 周四表示。

毅力号火星车的一项关键任务就是收集火星岩石和土壤，最终再由另一项任务带回地球。科学家可以在实验室中使用最先进的仪器进行深入研究，就像他们对月球岩石样本所做的那样。

8 月 6 日，毅力号火星车第一次钻探、收集和密封岩石样本的整个过程似乎都很完美，但采样管是空的。

“这绝对是让人有点绝望，”法利在这一次尝试钻探之前接受采访时说。“每个人都准备好宣布胜利。然后有人说，’里面什么都没有’。这让人非常泄气。”

毅力号火星车用所携带的照相机四处查看，想要确认岩芯是否掉到了地上，但是没有任何迹象。岩石样本似乎消失了。

图示：毅力号火星车结构图

科学家最担心的是，毅力号火星车复杂的钻探装置发生了严重故障，根本无法收集到任何样品。但对数据进行仔细分析之后，工程师和科学家得出结论，采样失败是岩石而不是火星车的问题。

8 月 19 日，毅力号火星车项目负责人詹妮弗・特罗珀 (Jennifer Trosper) 表示：“这块岩石根本不是我们想要的那种岩石。”她写道，“火星车的系统表现和预期一样，事实上相当好。但岩石太脆弱了。”

特罗珀解释，“钻头采样过程导致岩石破碎成粉末和小碎片，由于太小没能留在采样管中。”她补充说，尽管在地球上进行了多次测试，“但在我们的测试中还没有遇到过这样的岩石。”

法利承认，现在看，早有迹象表明上次钻探的岩石可能并不适合进行首次采样。其棕色外观表示有锈迹，其中含有盐份，上面满是孔洞。

铁锈、盐类和布满孔洞意味着岩石已经在湖泊或地下水中存在了很长时间。这可能是一个特别的科学发现，由水引起的矿物质变化或许能说明几十亿年前火星还是湿润的宜居星球。

图示：毅力号火星车在一块名为“罗切特”的火星岩石上钻孔

但布满孔洞的生锈含盐石头也可能非常易碎。“我们这次吸取了教训，”法利说。

但火星车上月进行的这次采样算不上完全失败。密封的采样管中虽然没有火星岩石或者土壤，但毕竟还有未受污染的火星空气。科学家们曾计划在其他时间收集这些东西。

在第二次尝试采样过程中，火星车先是行驶了大约 360 米，来到一个略高于周围地形的山脊上，“我们选择了能找到最坚硬岩石的地方，”法利说。这块绰号“罗切特”的巨石历经岁月洗礼而保存完整，并没有被风侵蚀，这是岩石不容易碎的有力证据。

这块巨石看起来像一块硬化的熔岩，可以精确确定年代。因此，科学家们将能够确定这块巨石的年龄，也有助于确定火星较低较老岩层的年龄。

“这是一个高价值的目标，”法利说。

但法利和其他科学家想要拿到岩石样本还需要等待 10 年以上的时间。按照既定计划，毅力号火星车可能会把密封采样管放置到火星表面的某个地方，等待未来的火星车前来取走。问题在于未来的火星探测设备目前仍处于设计当中。

未来火星车会把岩石样本搭载到小型火箭上，然后将样本发射回地球，但它们要到 21 世纪 30 年代才会到达目的地。

毅力号火星车将继续探索 45 公里宽的杰洛陨石坑，沿着位于陨石坑边缘的古老干涸三角洲一路前行。与火星车同行的还有一架名为灵巧号的火星直升机，它的存在原本是为了测试人造飞行器在火星稀薄空气中飞行的能力。

虽然 NASA 此前只计划让灵巧号进行一系列试飞。但事实证明，火星直升机的飞行很成功。NASA 让灵巧号继续跟随毅力号火星车前行，充当前方地形的侦察设备。同时，项目团队也在不断调整火星车的科学任务。

科学家们原本打算让火星车前往一处地点，从火星轨道上拍摄的照片中看起来非常引人注目。“然后我们看了火星直升机拍摄的图像，”法利说，看起来没那么特别。

他说：“我们不开过去可以节省很多时间。”