英利用基因编辑技术培育“健康”小麦：致癌物降低超 90%

北京时间 9 月 3 日消息，英国科学家在利用基因编辑技术培育全新小麦品种，它的天门冬酰胺含量更低。烤面包时，面粉中的天门冬酰胺会生成 2A 类致癌物丙烯酰胺。

图：英科学家利用基因编辑技术，培育致癌物含量低的小麦新品种

该小麦新品种是英国洛桑研究所和布里斯托尔大学一项 5 年研究计划的一部分。它将是英国或欧洲第一个利用 CRISPR 基因编辑技术培育的小麦品种。研究团队对正常小麦的基因进行编辑，以减少小麦中天门冬酰胺含量。

图：面包在烤制过程中会生成致癌物丙烯酰胺

研究团队目前无法准确预测以新品种小麦为原料的面包上市销售时间。

与传统的基因工程技术相比，基因编辑技术使科学家能够对 DNA 链的特定位置进行修改，不会留下外来的 DNA 序列。

项目负责人尼格尔・哈福特（Nigel Halford）表示，他们的目标是培育一种天门冬酰胺含量超低的小麦品种。他说，自 2002 年被首次发现以来，丙烯酰胺对食品厂商来说就一直是非常严重的问题，因为研究显示它对小白鼠有致癌作用，被认为可能对人具有致癌性，“在以油炸、烘焙等方式加工以小麦面粉为原料的食品时，会产生大量丙烯酰胺”。

图：在温室中生长的基因编辑小麦

研究团队认为，在不牺牲产量和口感的情况下，大幅度降低小麦中天门冬酰胺含量是可能的。哈福特解释说，“减少从食物中摄入的丙烯酰胺有利于消费者和食品厂商，后者可以因此符合监管法规。这是长期目标，该项目旨在评估新小麦品种在大田种植中的表现，测量天门冬酰胺的含量。”

在实验室研究阶段，研究人员利用 CRISPR 技术“敲掉”了天门冬酰胺合成酶基因 TaASN2。

据参与该项目的科学家撒拉・拉芬（Sarah Raffan）博士称，与对照组相比，实验组小麦中天门冬酰胺含量下降逾 90%，“新试验将测量大田条件下新品种天门冬酰胺含量，及其其他表现，例如产量和蛋白质含量”。

试验期间收获的小麦不会供人食用，将用来对小麦品质和天门冬酰胺含量进行广泛测试。