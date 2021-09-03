美国航天初创公司“萤火虫”Alpha 火箭首飞发生空中爆炸，发射失败

北京时间 9 月 3 日 9 时 59 分，美国航天创业公司“萤火虫”（Firefly）的 Alpha 火箭从美国加州范登堡空军基地点火顺利点火升空，但在飞行经过最大动压后不久发生空中翻滚并爆炸，发射失败。火箭爆炸时间约为升空后 1 分 45 秒。

▲ Alpha 火箭起飞画面

▲ Alpha 火箭起飞后 1 分 45 秒发生爆炸

▲ Alpha 火箭起飞后 1 分 45 秒发生爆炸

“Alpha 火箭在一级火箭上升过程中出现异常，导致火箭失败。后续我们将收集更多信息并提供更多细节，”该公司在推特上表示。萤火虫公司成立于 2014 年，总部位于美国得克萨斯州，是一家研发中小型火箭的航天创业公司，业务主要面向商业客户的太空项目。

Alpha 火箭是二级火箭，箭体高 29 米，采用液氧/煤油作为燃料，有能力将 1000 公斤载荷送上 200 公里高度的近地轨道。本次发射原计划将 26 颗立方星送入 300 公里的准极轨轨道，每次发射的价格为 1500 万美元。这使萤火虫公司进入了火箭的“中等运力”类别，与其他几家公司竞争，包括理查德・布兰森的维珍轨道公司、ABL 空间公司和相对论空间公司（Relativity Space）。