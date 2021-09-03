中国电信盘中触及发行价，总市值约 4100 亿元

IT之家 9 月 3 日消息 今日上午，中国电信盘中触及发行价 4.53 元，该位置有超 740 万手“绿鞋机制”护盘。

8 月 20 日，中国电信正式在 A 股上市，发行价为 4.53 元/股。截至IT之家发稿时，中国电信盘中股价下跌 0.66% 报 4.53 元，总市值为 4137 亿元。

此前，中国电信在 A 股上市后连续两日跌停。中国电信彼时表示，市场行为是无法预测的，买卖行为由市场决定。公司方面对于股价非常关注，一方面有“绿鞋机制”，如果股价跌破发行价会采取行动，此外公司也有一系列稳定 A 股股价的预案举措，如大股东增持、股份回购预案等。

同日，中国电信发布公告称，经核实，中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在关于中国电信股份有限公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

资料显示，“绿鞋机制”也叫绿鞋期权（Green Shoe Option or Over-Allotment Option），是指根据中国证监会 2006 年颁布的《证券发行与承销管理办法》第 48 条规定：“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大起大落。

中国电信此前发布的 2021 年 7 月运营数据显示，当月中国电信移动用户数为 3.65 亿户，净增 213 万户，5G 套餐用户数 1.38 亿户，净增 706 万户。