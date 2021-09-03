奥迪 Grandsphere 概念车发布：对开门、无 B 柱，续航超 750km，下周一实车亮相

IT之家 9 月 3 日消息 作为奥迪研发下一代高科技纯电动豪华轿车 Project Artemis 项目的一部分，继 Skysphere 双座概念跑车之后，奥迪在海外已经正式发布了第二款 Sphere 系列概念车奥迪 Grandsphere。

全新奥迪 Grandsphere 概念车基于 PPE 平台打造，定位为电动豪华四门轿车，将采用 L4 级自动驾驶技术，新车可视为奥迪 A8 的继任者车型，并计划在下周一即将开幕的慕尼黑车展上亮相，量产版车型预计将于 2024 年内正式推出。

奥迪全新 Grandsphere 概念车前脸采用家族化六边形格栅，提供了大尺寸蜂窝状封闭式格栅，内部可以点亮光影特效。车身侧面呈现溜背式造型设计，尾部还加入了小尺寸扰流板。尺寸方面，新车长宽高分别为 5350×2000×1390mm，其车身长度以及宽度均超越奔驰 S 级车型。

值得一提的是，该车最大的亮点是没有 B 柱，采用对开门设计，开放式内部空间营造出独特的氛围。

奥迪全新 Grandsphere 概念车内部提供了双辐式多功能方向盘，并搭载液晶仪表以及大尺寸抬头显示屏幕。而在信息娱乐系统的交互方面，Grandsphere 使用了奥迪多媒体接口系统的最新版本，它被称为“MMI Touchless Response”，驾驶员可以使用靠近车门的控件，通过旋转环和按钮触控选择各种功能菜单，并点击进入不同级别的界面。

动力方面，Grandsphere 概念车由两个电动机提供动力，最大输出功率 530kW，最大扭矩 960N・m；同时配备容量 120kWh 的电池，使其续航里程超过 750km。性能方面，这款概念车从静止加速到 100 公里/小时的时间仅需 4 秒。

IT之家了解到，奥迪随后还将发布 Urbansphere 纯电 SUV 概念车。