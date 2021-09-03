科普：能摧毁全球互联网的“太阳能海啸”是怎么回事

9 月 3 日消息，加州大学欧文分校助理教授的一篇新论文详细介绍了太阳超级风暴可能对互联网世界产生的潜在影响。其中提到，特别强烈的太阳风暴可能会对海底互联网电缆造成破坏性影响，而这可能会造成全球断网。

太阳风暴和电网

太阳风暴，也称为地磁风暴，会引起大量的太阳耀斑，从而导致日冕物质抛射 (CME)、 磁场的大量排出和等离子体。太阳表面的大规模 太阳海啸可以发送特别强烈的 CME，以高达每小时几百万英里的速度冲向地球。虽然地球的大气层保护我们免受此类风暴的放射性影响，但它们可能会对我们的电子设备造成严重破坏。

这些太阳超级风暴有可能导致长期停电，因为太阳风袭击地球的磁层，对包括卫星在内的电气设备造成极大损失。32 年前，一场太阳风暴导致美国魁北克地区超过 600 万人的电力供应中断了 9 个小时。它甚至 通过破坏计算机，使多伦多证券交易所暂停了三个小时。

“互联网启示录”会是什么样子？

加州大学欧文分校的助理教授阿卜杜・乔蒂在她题为“太阳能超级风暴：规划互联网启示录”的论文中提出了一种假设情景，即在强烈的太阳风暴之后互联网中断可能会持续很长时间，甚至会持续很长时间。

乔蒂指出，互联网基础设施实际上可以抵御太阳风暴。这是因为光纤不受太阳风暴的影响。然而，用于放大海底长电缆中的光信号的电子中继器非常容易受到这些电流的影响，而强烈的太阳风暴有可能通过破坏这些电缆来切断全球连接。

在接受采访时，乔蒂指出，当她看到世界对新冠病毒大流行病的准备不足时，她开始思考太阳风暴对我们互联网基础设施的影响。“我们的基础设施没有为大规模的太阳能事件做好准备。我们对损害程度的了解非常有限。”

由于地磁风暴相对罕见，我们只有三个相对近期的大型事件的数据：前面提到的 1989 年魁北克停电，以及 1921 年和 1859 年的事件。但这些都发生在现代互联网出现之前。

不仅海底电缆容易受到攻击，SpaceX 的卫星互联网服务等服务也特别容易受到太阳超级风暴的影响，因为它们在地球表面上方 550 公里的轨道上运行。