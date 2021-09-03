阿里巴巴助力共同富裕工作小组正式成立，张勇任组长

9 月 3 日消息，阿里巴巴助力共同富裕工作小组正式成立，作为常设机构，集团董事会主席兼首席执行官张勇任组长。

近日，阿里巴巴集团宣布：将于 2025 年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上，累计投入 1000 亿元，与全社会共享发展成果，助力推动共同富裕。

阿里巴巴表示：“作为时代发展的受益者，我们坚信：国家好，社会好，阿里巴巴才会好。我们愿为在高质量发展中实现共同富裕贡献绵薄之力。”

1000 亿用在哪里？这份方案列出十项行动 ——

加大科技投入，扶持欠发达地区数字化建设；

扶持中小微企业成长；

助推农业产业化建设；

四、支持中小企业出海；

五、助力高质量就业；

六、帮助提高灵活用工群体的福利保障；

七、促进城乡数字生活均等化；

八、缩小数字鸿沟，加强弱势人群服务与保障；

九、支持基层医疗能力提升；

十、成立 200 亿共同富裕发展基金，助推共同富裕示范区建设。

值得注意的是，在 1000 亿元投入中，阿里还将拿出 200 亿元成立共同富裕发展基金，助推浙江共同富裕示范区建设，为全国实现共同富裕进行探索示范。

据了解，阿里巴巴多个助力共同富裕的具体项目将于近日启动，并将及时向社会公布进展。