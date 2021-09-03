7 月国内手机市场份额：苹果领跑高价位段，华为、vivo 并列 3900-5200 元高端机第二

9 月 3 日消息，来自第三方调研机构 Counterpoint 的数据显示，今年 7 月份 vivo 继续领跑国内智能手机市场，占据 24% 的市场份额。紧随其后的是 OPPO 和小米，其中荣耀的进步也颇大，排到国内第四，市场份额达到了 13%，比苹果还多一个百分点（苹果 12%）。

在具体价位段市场上，各手机品牌排名如下：

苹果牢牢占据 3900-5200 元、5200 元以上价位段第一；

值得一提的是，3900-5200 元价位段，华为和 vivo 并列第二名；

在 1900-3900 元价位段，第一是 vivo，第二是 OPPO；

1290-1900 元价位段，第一是 vivo，第二是 OPPO；

600-1290 元价位段，第一是 OPPO，第二是荣耀；

600 元以下价位段，第一是小米。

不难看出，高端市场依旧是苹果的天下，但国产手机中 vivo 已经慢慢走上来了，除了中端市场稳坐国内第一之外，在高端份额方面已经和华为持平。

此前 vivo 执行副总裁胡柏山接受媒体采访时曾表示：“在六千元以上的手机高端市场中，苹果一家独大。而对于各大国产手机而言，短期的份额谁多一点，谁少一点并不是问题的关键。关键在于谁能够在未来一段时间内拿出与最顶级玩家对抗的能力，这是未来中国各手机品牌都想要追求的目标。”