紫光国微/同芯推出数字人民币解决方案：离线交易性能提速 30%，“碰一碰”完成闪付

9 月 3 日消息，中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）金融专题展在北京首钢园开展。紫光国微与旗下紫光同芯参展，并首次展示了数字人民币解决方案及其最新技术。

数字人民币作为将纸币电子化又超越电子货币的一项创新技术，拥有主权信用的法偿性、双离线支付的便利性、定向流通的可追溯性。双离线支付是数字人民币最突出的特点，也是数字人民币区别于其他互联网支付方式的重要之处，可满足消费者在飞机、地下停车场等无网或弱网情境下的支付需求。

双离线支付交易依赖于硬件钱包，且支付设备必须内置达到一定安全加密等级的 SE 安全芯片。紫光同芯数字人民币解决方案，在交易速度方面，深度优化算法，使离线交易性能提速 30%，“碰一碰”即可完成闪付；在安全防护方面，通过国际 CC EAL6 + 安全认证，可保障敏感信息传输与交易全过程的安全；在可靠性方面，用户空间大，擦写次数最高达 50 万次，数据保持时间最长达 25 年。

同时，该方案支持国际、国密双算法，采用内存加密存储、总线加密存储、电气环境监测、对抗功耗分析和防故障注入等技术，能够建立起一套全方位保障安全存储、安全运行、安全连接的可信安全机制，契合数字人民币硬件钱包对交易性、安全性、可靠性的高标准严要求。

基于该方案，紫光同芯已经与合作伙伴共同推出了多款数字人民币相关产品和解决方案，如多形态硬件钱包、收款终端设备。

目前，紫光同芯已经与场景方一起搭建了数字人民币支付场景，正在积极配合运营机构推动数字人民币在多个试点城市进行试运行。

据了解，紫光国微超级金融芯、超级汽车芯等系列智慧生态创新产品已实现广泛应用，全球芯片出货逾 130 亿颗。