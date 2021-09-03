realme 8S 定于 9 月 9 日海外发布，全球首发联发科天玑 810 SoC

IT之家 9 月 3 日消息 今日 realme 印度地区总裁 Madhav Sheth 在推特发布一张预热海报，宣布 realme 8S 定于当地时间 9 月 9 日在印度地区发布，将全球首发搭载联发科天玑 810 5G SoC。

根据此前消息，联发科天玑 810 采用 6nm 制程，处理器拥有主频为 2.4GHz 的 Arm Cortex-A76 大核，还有 Cortex-A55 小核，但是频率未知。这款 SoC 集成 Mali-G57 MC2 GPU，仅支持 LPDDR4x 内存、UFS 2.2 （2-lane）闪存。通信方面，天玑 810 支持双模 5G、蓝牙 5.1，但是 Wi-Fi 仅支持第 5 代，不支持 Wi-Fi 6。

IT之家获悉，除了 realme 8S，还有 realme 8i 手机将同时发布，后者将搭载联发科 Helio G96 SoC。

根据外媒 GSMArena 消息，realme 8i 将配备 6.5 英寸 90Hz 屏幕，内存容量 6GB/8GB，存储空间 128GB/256GB 可选。手机将具备 3.5mm 耳机孔，内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充。手机的渲染图此前已经被曝光，可以看出手机为后置三摄，采用侧边指纹识别方案。