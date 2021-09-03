福特 F-150 Lightning 纯电皮卡预订量已达 13 万辆

9 月 3 日消息，据国外媒体报道，福特北美产品通讯总监迈克・莱文（Mike Levine）表示，福特 F-150 Lightning 全电动皮卡的预订量已经达到了 13 万辆。

据悉，福特是在今年 5 月份发布全电动皮卡 F-150 Lightning 的。在发布不到 48 小时内，这款车就获得了超过 44500 辆预订。

据悉，福特 F-150 Lightning 是为商业客户打造的，搭载标准续航电池的版本补贴前起售价为 3.9974 万美元，搭载长续航电池的版本补贴前起售价为 4.9974 万美元，这款车预计将于 2022 年春季被推向市场。

上周，外媒报道称，得益于来自零售和商业客户的强劲需求，福特将把 F-150 Lightning 电动皮卡的 2024 年生产目标提高一倍，从此前的 4 万多辆提高至 8 万多辆，以满足强劲的需求。

据报道，福特将从明年开始生产 F-150 Lightning。明年，该公司将生产约 1.5 万辆这款车。一位知情人士表示，2023 年，这款车的产量将增至 5.5 万辆，2024 年将增至 8 万辆。

目前，市场上还没有电动皮卡，但美国电动汽车初创公司 Rivian 将在本月晚些时候交付 R1T 电动皮卡。此外，特斯拉的 Cybertruck 电动皮卡已被推迟到 2022 年投产。