周子学隐退，中芯国际宣布 CFO 高永岗成为代理董事长

9 月 3 日，中芯国际发布公告称，周子学因个人身体原因辞任本公司董事长及董事会提名委员会主席的职务。经董事会决定，将由公司首席财务官高永岗代理董事长职位。

▲ 中芯国际代理董事长高永岗（图源：SMIC 官网）

自 2015 年 3 月获委任为中芯国际董事长后，周子学带领公司稳步快速发展，公司营收逐年递增，产能迅速扩张，工艺研发不断向前，并于 2020 年创下了科创板最快申报纪录。

目前，中芯国际在上海、北京、天津和深圳拥有多个 8 英寸和 12 英寸生产基地，第二季度末该公司月产能已经达到 56.15 万片 8 英寸约当晶圆。自 2015 年至 2020 年，中芯国际年度营收从 22.4 亿美元上升到了 39.07 亿美元。

根据中芯国际官网信息，今（3）日获委任为代理董事长的高永岗博士拥有逾 30 年财务管理工作经验，曾于商业、工业及市政公用事业及综合性企业等行业的国有、民营、合资企业及政府机构等不同类型的机构出任财务总监或财务负责人。

高博士曾为大唐电信科技产业集团（电信科学技术研究院）总会计师、大唐电信集团财务有限公司的董事长等职务。高博士为中国会计学会常务理事、中国企业财务管理协会常务理事。高博士为南开大学管理学博士。他在金融投资领域有较深入的研究，曾主持多个重点研究项目并发表多篇著作。高博士亦是澳洲会计师公会资深会员，香港独立董事协会创始会员、理事。