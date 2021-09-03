高层频繁变动：苏箐之后，消息称华为智能汽车解决方案 BU 总裁被撤

近日，有消息称（公众号：二的八次方）华为下达了一则由任正非签发的任命通知书。

通知书内容显示：

经总裁批准，华为对智能汽车解决方案 BU 以下管理者做如下任命：

余承东担任智能汽车解决方案 BU CEO，王军担任智能汽车解决方案 BU COO、智能汽车解决方案产品线总裁，卞红林担任智能汽车解决方案 BU CTO、智能汽车解决方案 BU 研发管理部部长。

在这则任命通知书还提到“因管理需要，撤销智能汽车解决方案 BU 总裁岗位”，此前，这一职由王军担任。

▲ 网传任命书内容

据悉，在任职智能汽车解决方案 BU 总裁之前，王军曾在华为日本运营商业务部工作。2019 年 4 月被华为轮值董事长徐直军点将，从华为日本公司调回中国，领军当时尚未正式建制的智能汽车解决方案 BU。

今年上半年，华为智能汽车 BU 高举高打，直接展出与小康、北汽合作的赛力斯 SF5 以及极狐阿尔法 S 华为 HI 版双把斧。

同时，他们还以展商身份参加上海国际车展，相关高管（包括王军）多次活跃在公众视野。

不过，赛力斯 SF5 今年 6 月的销量不超过 500 辆，加上 4 月和 5 月的销量也不超过千辆。而北汽极狐阿尔法 S 普通版与华为 HI 版售价最高相差近 20 万元，最终的销量还存在不确定性。

通常，一把手突然被撤，大概率逃不了两种可能：

一、做得太好，另作他用；二、做得不行，能者居之。

而从上述实际成绩来倒推，华为和任正非对车 BU 的表现可能略有不满。

今年 5 月份，新增的智能汽车解决方案 BU CEO 一职便由余承东担任。

当时，这次调整被外界解读为高层对业务管理分工的一次调整，即由余承东来主导汽车业务。

而本次撤掉王军总裁一职，则被解读为进一步提升余承东的话语权。

余承东 1993 年加入华为，作为华为消费者业务的 leader，在过去几年里曾带领华为手机业务一度冲进全球智能手机前二。

值得一提的是，就在上个星期，王军还代表华为智能汽车解决方案 BU 与哪吒汽车签署全面合作协议。余承东则出席长安阿维塔科技旗下首款高端智能电动中型 SUV E11 的亮相现场。

如果上文则传闻属实，那么将是华为智能汽车 BU 继苏箐之后，在过去几个月中的第二次重大人事变动。

今年 7 月，华为公司创始人任正非亲自签批了一份免去苏箐职务的人事任免文件。免职之外，苏箐将进入预备队接受训战和分配。

在担任华为智能驾驶产品部部长之前，苏箐曾在华为海思芯片工作，领导开发了华为达芬奇 AI 芯片架构。待华为展开造车计划之后，苏箐正式加入华为汽车 BU ，担任智能驾驶产品线总裁、首席架构师。

不过，“撤总裁”这件事对于华为来说可能不是什么稀奇的事儿。

就拿华为内部做安防业务的安平事业部来说 ，在过去的七八年时间里，已经更换过多任总裁。

不过话又说回来，正如上文所说，“撤总裁”无非两个原因：

一、做得太好，另作他用；二、做得不行，能者居之。

你们觉得，华为这半年是做好了还是没做好呢？