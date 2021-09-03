景嘉微：公司下一代图形处理芯片研发目前处于流片阶段

集微网消息 近日，景嘉微在接受机构调研时表示，公司下一代图形处理芯片研发目前处于流片阶段，研发工作按照公司研发计划顺利推进。下一代图形处理芯片部分测试工作已在前期完成，流片后还需做后续的测试，具体周期均需要视流片回来后的情况而定。公司下一代图形处理芯片目标应用市场需以流片测试后的性能为准。

2021 年上半年，景嘉微芯片领域收入为 2.14 亿元，较同期增长 1,354.57%，其称，主要是因为芯片领域是公司大力发展的业务方向，基于公司多年来在通用领域的产片开发与市场拓展，公司芯片产品在通用领域的应用得到大幅提升，使得收入大幅增加。

未来，公司将会立足于专用市场，不断探索在芯片层次实现专用、通用领域的融合式发展，不断开拓公司芯片产品在通用市场的应用领域，完善公司战略布局，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

在研发投入方面，景嘉微上半年研发投入 10,884.72 万元，同比增长 49.49%，占公司营业收入比例 23%。经过长期的技术积累，公司在图形显控领域和小型专用化雷达领域取得了明显的核心专利优势，截至 2021 年 6 月 30 日，公司共申请 187 项专利（155 项国家发明专利、20 项实用新型专利、10 项国际专利、2 项外观专利），其中 68 项发明专利、17 项实用新型专利、2 项外观专利均已授权，登记了 74 项软件著作权。

景嘉微称，研发的投入转化是一个较为漫长的过程，经过多年的沉淀 和积累，公司在国内图形处理芯片设计领域已具有明显的技术领先优势。未来，公司将继续加强研发投入，引进高端人才，不断丰富产品类型，持续提升行业关键核心技术的自主研发能力，增强行业竞争力。