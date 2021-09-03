扫描图片争议太大，苹果宣布延迟推出 CSAM 儿童保护功能

北京时间 9 月 3 日晚间消息，据报道，苹果公司上个月宣布了几项新的儿童安全功能，但其中一些存在争议，包括在 iCloud Photos 中扫描 CSAM（儿童性虐待照片）内容。苹果今日表示，在面向公众推迟之前，将投入更多时间来完善这些功能。

苹果在一份声明中称：“上个月，我们宣布了一些功能的计划，旨在帮助保护儿童免受‘利用通讯工具招募和剥削他们的掠夺者’的伤害，并限制儿童性虐待材料的传播。根据客户、倡导团体、研究人员和其他方面的反馈，我们决定在未来几个月花更多时间收集意见并进行改进，然后再发布这些至关重要的儿童安全功能。”

按照原计划，苹果这些新的儿童安全功能将于今年晚些时候发布，作为 iOS 15、iPadOS 15 和 macOS Monterey 更新的一部分。如今，这些功能何时推出还是个未知数。至于如何进一步完善这些功能，苹果在今天的声明中也没有提供任何细节。

上个月，在宣布新的 CSAM 检测技术后，苹果受到了隐私倡导者的强烈抵制和批评。即使苹果的内部员工也担心，政府可能会通过寻找 CSAM 以外的内容，迫使苹果使用这项技术进行审查。还有一些员工担心，苹果正在损害其业界领先的隐私声誉。

但苹果却十分看好这一功能的前景，并表示，如果真正实施起来，要比谷歌和 Facebook 等其他公司使用的技术更能保护隐私。此外，苹果还证实，事实上自 2019 年以来，苹果已经在扫描 iCloud 邮件中的儿童性虐待材料（CSAM），只不过尚未扫描 iCloud 照片或 iCloud 备份。