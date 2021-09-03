官方科普：新冠疫苗加强针要打吗，哪些人需要打

IT之家 9 月 3 日消息 目前新冠病毒“德尔塔”变异毒株已经在全球流行，我国多个省份报告出现该病毒确诊病例和无症状感染者。截至 9 月 2 日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过 20.8 亿剂次，其中有不少人的接种时间已超 6 个月。

目前新冠病毒变异毒株已经多到几乎每天都能看到新增变种，其中不乏超越 Delta、Lambda、μ 等存在。而此前，美国相关部门已经决定从 9 月 20 日那周开始接种，无论之前打的是辉瑞、Moderna 还是单剂的强生疫苗，都要在接种 8 个月后打加强针。

在这种情境下，我们经常会看到有网友对我国疫苗接种存在疑问，究竟需不需要打新冠疫苗加强针，哪些人需要打呢？现在官方制作了一期科普，我们不妨一起来看一下吧。

简单来说，对已完成免疫接种一年以内的普通人群，暂没有必要进行加强针接种。不过若是隶属于海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员以及免疫功能缺陷或低下人员也可申请加强针，这也是为了保证我国整体防疫环境。

德尔塔变异毒株由新冠病毒 B.1.617.2 变异株进一步变异而成，最早于 2020 年 10 月在印度被发现，2021 年 5 月被世卫组织命名。该病毒已经传播至 132 个国家和地区，英国和印度近 90% 的新增确诊病例均由德尔塔导致。

IT之家了解到，德尔塔变异株传播率增加 100%，病毒载毒量是原有的 1000 倍左右，因此传播速度明显更快。

该病毒的潜伏期由此前的 5-6 天缩短至 4 天多，传代间隔由 4-5 天缩短为 3 天左右。病毒有着体内复制快速、转阴时间长、可能导致疾病严重程度增加的特点。

德尔塔毒株感染后，早期临床特征更加不典型，发烧症状比例较低，很多患者仅表现为乏力、嗅觉障碍、轻度肌肉酸痛等。

除德尔塔外，WHO“值得关注”变种还有缪（Mu）、埃塔（Eta）、约塔（Iota）、卡帕（Kappa）和拉姆达（Lambda），近日还有一种被多个国家关注的“C.1.2”突然进入大众视野，，这些都值得我们去注意。

不过好在，目前我国防疫方法对于各种变异毒株仍有效。

值得一提的是，中国最早问世的新冠疫苗之一的科兴疫苗此前宣布已经完成关于克尔来福第三针加强免疫的研究，证实接种第三针疫苗仍然像接种第一针和第二针一样安全，同时中和抗体水平可以在一周内快速地大幅度提升。

《接种加强针抗体水平明显增加，近乎十倍》

《最新研究：未接种者感染德尔塔几率是接种者的三倍》