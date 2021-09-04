免费无限制断网还能用，这 OCR 文字识别工具神了

想要把图片里的文字信息提取出来，现在虽然有许多方式，但很多都是将用户的图片信息上传到云端进行识别的，用户担心隐私问题。还有就是本地识别软件大多还是收费软件。

这里小编要介绍一个无需安装，无需上传云端的免费 OCR 工具，一起来看看。

PearOCR：https://pearocr.com/

免费使用 无次数与文件大小限制

这个工具名叫“PearOCR”，用户只需要进入这个网址即可使用。值得一提的是，目前 PearOCR 属于完全免费状态，没有次数和文件大小限制。

图 1 PearOCR

可离线使用的网页工具 还能添加为浏览器应用

使用 PearOCR 进行图片文字提取，你可以不用担心隐私信息的泄露。有网友就问了，既然要打开网页才能识别，那么怎么保证它没有上传信息呢？看看下边就能解答你的疑惑。

PearOCR 的功能纯粹通过前端实现，支持 PWA 标准，这意味着只要之前打开过网站，即使计算机断网也能正常访问使用，也可以以应用方式安装到桌面使用。

也就是说，用户只需要进入一次 PearOCR 后，接下来就可以断网用 PearOCR 进行识别操作，完全不用网络，无需担心文件上传到网站上被泄露。所以说，实在不放心的话，你就可以来个断网识别。

图 2 可断网进行识别操作

为了方便使用，用户还可以将其添加为浏览器应用。具体操作：Edge 浏览器→进入 PearOCR 首页→Edge 设置→应用→安装 PearOCR（或将此网站作为应用安装。）

图 3 设置为浏览器应用

图 4 应用模式

PearOCR 怎么用

PearOCR 的使用简单，用户只需要点击左下角的“本地图片”按钮，然后浏览找到需要进行文字识别的图片即可。支持拖放操作，还能导入剪贴板里的图片信息。PearOCR 的识别正确率还是不错的。对于识别出来的文字内容，PearOCR 给用户提供了下边三种显示方式。

图 5 带位置信息的文本

图 6 纯文本方式显示

图 7 以表格方式显示

可生成图文对照 PDF

用户除了可以直接复制识别出来的文字内容，还可以选择生成 PDF 文件。生成的 PDF 文件可以把图片和文本都集在同一个 PDF 中，方便存档和对照，同时 PearOCR 提供了不同的 PDF 排版选项。

图 8 可生成 PDF 文件

总结

怎么样，有了免费的 PearOCR，你就不用到处找 OCR 软件了，打开网页即可使用，方便快捷，断网也不影响，赶快来试试吧！