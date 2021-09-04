美股涨跌不一，苹果、亚马逊等科技巨头小幅收涨

北京时间 9 月 4 日消息，美国 8 月份非农就业人数增加 23.5 万，远逊于 75 万的预期，投资者考虑不及预期的非农就业人数对美联储缩减购债规模时间的影响，美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 74.73 点，跌幅为 0.21%，报收 35369.09 点；标普 500 指数跌 1.52 点，跌幅为 0.03%，报收 4535.43 点；纳指涨 32.34 点，涨幅为 0.21%，报收 15363.52 点。

▲ 纳指涨 0.21%，报收 15363.52 点

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 京东物产将斥资 164 亿港元收购中国物流资产公司

根据星期五向港交所提交的文件，京东旗下京东物产与中国物流资产公司达成协议，以每股 4.35 港元的价格，收购后者董事长李士发（Li Shifa）持有的约 26% 股份。假设所有债券都转换成股票，双方按上述价格成交，这起收购的价值最高约为 164 亿港元。

与中国物流资产公司星期三 4.05 港元的收盘价相比，每股 4.35 港元的收购价溢价约 7%。中国物流资产公司股票将于 9 月 6 是在港交所恢复交易。

这一交易反映了中国电商领域日趋激烈的竞争，电商对仓储的需求也在持续增长。京东物流一直在稳步增长，今年上半年营收增长 54%。京东物流今年早些时候 IPO，目前管理着逾 1200 家仓库。

▲ 供应链影响生产 8 月份蔚来累计下跌 12%

尚未盈利的蔚来市值超过 660 亿美元，其股价出现波动并不值得大惊小怪。标普全球市场财智的数据显示，8 月份蔚来股价累计下跌 12%。包括芯片在内的零部件供应紧张开始影响蔚来的增长，例如，其 8 月份交付量比 7 月份低约 25%，虽然同比增幅仍然约为 50%，但远低于以往的水平。

度过当前的危机后，蔚来将恢复快速增长。它最近与制造合作伙伴达成新协议，产量将因此扩大 1 倍。它还首次向挪威出口了 ES8 车型，并计划进军其他欧洲市场。

要做到名符其实，蔚来还有很长的路要走。投资者应当明白，蔚来股票是一种长期投资，这意味着未来它仍然可能出现震荡。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 木头姐：看好中国电动车市场，特斯拉股价可涨至 3000 美元

尽管面临来自福特、通用汽车和丰田等汽车厂商的激烈竞争，方舟投资公司 CEO 凯瑟琳・伍德（Cathie Wood）星期五表示，她仍然非常看好长期以来一直看好的一家公司 —— 特斯拉。伍德在接受雅虎财经采访时说，她预计特斯拉价值可以达到每股 3000 美元，“我们看好特斯拉的主要原因是其市场份额。与 2017 年底相比，当前特斯拉市场份额不但没有下跌，还出现相当大幅度增长”。

在关注创新的数家 ETF 中，特斯拉仍然是香饽饽。例如，特斯拉是方舟投资旗下方舟创新 ETF 持有最多的资产，占到所管理资产的 10.49%。

伍德称，老牌汽车厂商发布新款电动汽车，是对特斯拉战略的认可。另外，她对中国电动汽车市场潜力持乐观态度。

▲ 亚马逊增速放缓，投资者无需因此担忧

自 2020 年 6 月份季度起的 5 个季度，亚马逊营收增幅分别为 40%、37%、44%、44% 和 22%。随着经济重新开放，2021 年 6 月份季度增幅收窄约半数。另外，亚马逊高管预计当前季度营收增幅介于 10% 至 16% 之间。

不过，高利润率业务的增速快于公司整体。最近一个季度 AWS 占到营收的 12%，贡献了 54% 的经营利润，增长了 37%。随着经济开放，AWS 增速不大可能放缓。

亚马逊广告业务还在加速增长，最近 4 个季度增幅分别为 49%、64%、73% 和 83%。广告业务会受益于经济重新开放。虽然没有披露广告业务盈利情况，但认为其利润率高于零售业务是合理的。另外，广告销售基本上是自动完成的，成本不会因营收增长而大幅度增长。