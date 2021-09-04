消息称苹果关联公司 1.25 亿美元购买汽车测试场，占地超过 3 万亩

9 月 4 日消息，据国外媒体报道，虽然还只承认研发自动驾驶系统，但苹果研发汽车在业界是公开的秘密，有关苹果汽车项目“泰坦”的消息，在 2016 年就已大量出现，去年年底和今年年初也频繁出现。

本周就有报道称，苹果高管已在拜访日本、韩国的汽车制造商及亚洲的供应商，探讨在全球芯片短缺的大背景下如何生产苹果汽车。

▲ 图源：MacRumors

在洽谈如何生产的同时，苹果也在推进研发及测试事宜，有外媒在报道中就表示，苹果的一家关联公司，已经买下了一处庞大的机动车辆测试场。

从外媒的报道来看，苹果关联公司购买的机动车辆测试场，位于亚利桑那州，靠近凤凰城，占地 5458 英亩，也就是 3.3 万亩，成交价格为 1.25 亿美元，买方以全现金支付。

外媒在报道中表示，这一占地超过 3.3 万亩的机动车辆测试场，是由一家名为 Route 14 的公司购买的，Route 14 是一家由 Greenberg Traurig 律师事务所管理的实体，部分人士相信后者与苹果公司有关联。

▲ 图源：MacRumors

虽然目前没有确切的信息表明 Route 14 与苹果公司有关联，但在有关苹果自动驾驶汽车项目的传闻大量出现的情况下，出现 Route 14 斥巨资购买机动车辆测试场的消息，很难想象与苹果没有关系。

另外，从外媒的报道来看，Route 14 购买的这一处测试场，他们此前已经租赁多年。2017 年就有报道称，Route 14 在 2015 年就已租赁了这一测试场，现存的协议表明，他们在今年 6 月 25 日买下了测试场。