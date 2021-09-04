《绝地求生》之父 Brendan Greene 离职并成立新工作室，继续研发新沙盒游戏

根据外媒 The Verge 消息，PUBG《绝地求生》之父 Brendan Greene 上周宣布离开韩国的 Krafton 公司，并发表视频宣告了这一消息。他于六年前发明了“大逃杀”这一游戏类型，最早还是基于 ARMA 打造的一个 Mod 修改版。此后，他帮助制作了《PUBG》这款游戏。

本周早些时候，他宣布了离开 PUBG 游戏团队的消息。9 月 3 日，他在视频中首先感谢所有游戏开发者和玩家，共同将这一简单的游戏模式扩展成一系列令人惊叹的游戏种类。Brendan Greene 表示，他非常热爱沙盒式开放世界游戏，因为这能够给玩家极大的自由。为了创建一个具有更大世界、真实体验的沙盒游戏，他和他的团队成立了一个新的工作室，名为 Prologue。

他表示，全新开放世界游戏的地图宽度将达到数百公里，能够容纳数千名玩家进行交互、探索以及在游戏中创建新事物。Brendan 称，他将延续以往诸多优秀开发者的脚步，目标是创建一个虚拟世界，而不仅仅是一个游戏。目前，新游戏的开发有很多挑战，比如很难通过手工的方式为这一庞大的世界添加不同的元素。为此，团队选择使用神经网络来帮助生成接近真实的游戏世界。

Brendan 的理想是，使得游戏世界的交互能力进一步增强，玩家在荒野中仅能依靠自己的能力寻找工具、搜集资源，唯一的任务目标是地图上的一个点，游戏不会为玩家提供推荐路线等指导。

IT之家获悉，Brendan Greene 表示不久之后将公布更多 Prologue 工作室的最新进展，他将接受外媒 VentureBeat 的独家专访，预计将于当地时间周六进行现场直播。他的工作室目前正在招兵买马，感兴趣的游戏开发者，可以访问 Prologue 官网了解更多信息。