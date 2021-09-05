电脑内存要买多少，教你查电脑支持最大内存

电脑加内存到底要怎么加？买太大的内存会不兼容吗？近年来电脑软件也好游戏也好，需要的内存越来越多，很多朋友都琢磨着加内存了。尤其是笔记本电脑用户，两三年前笔记本主流还是 8G 内存，到现在已经捉襟见肘。

但到底加多少内存合适？一次性加满 64G 内存战未来，这方法到底可不可行？这还真未必。

很多电脑都支持自己加内存，但到底最多能加多少？

实际上，由于芯片组的限制，很多电脑都存在最大内存容量限制。就算将内存增加到了 64G，电脑也未必都能用上。那么要如何才能知道电脑能支持最大的内存是多少？这就教大家一个小方法。

首先，我们打开电脑的 CMD 命令行，通过系统搜索就可以直接开启，Win7、Win10 都是一样的。

接着，在 CMD 中输入以下命令：

wmic memphysical get maxcapacity

按下回车键，就会得出一串数字。这串数字就是能支持最大的内存容量，不过单位是千字节，我们将它换算成 GB 单位，公式如下：

GB = 千字节 ÷1024÷1024

例如笔者查询出 33554432 这个数字，经过计算就可以得知，电脑最大支持 32GB 的内存。考虑到笔者电脑只有两个内存条插槽，那就应该购买两条 16G 的内存插满，多了也不过是浪费。

好了，这就是查询电脑支持最大内容容量的技巧，希望能帮到大家吧！