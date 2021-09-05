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红魔游戏手机 6SPro 预热：搭载全新 Red Magic OS 4.5，支持超能基地全能助手

2021/9/5 7:26:29 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 5 日消息 红魔游戏手机官方微博继续为红魔游戏手机 6S Pro 预热，该手机将搭载全新 Red Magic OS 4.5 系统，并且还有超能基地全能助手，可在用户玩游戏期间发挥作用。该手机将于 9 月 6 日正式发布。

IT之家了解到，结合此前预热消息，将搭载 4500mAh 双芯电池，支持 120W 风冷急速快充，能够在 17 分钟内充满 100% 电量。

在外观方面，该手机采用半透明 + RGB 设计，类似红魔游戏手机 6 Pro 氘锋透明版，可以看到后盖下方的散热风扇。

此外，该手机还将配备 165Hz 高刷新率 AMOLED 屏幕，屏幕多指触控采样率高达 720Hz，相较上一代提升 100%。

该手机还将内置涡轮散热风扇，采用相变导热材料、石墨烯、铜箔、VC 均热板等散热措施，确保长时间游戏性能不衰减。该手机还搭载 ICE7.0 九层多维立体散热系统，拥有 RGB 风扇。

在游戏方面，红魔游戏手机 6S Pro 将在手机后盖位置新增“500Hz 红魔腰键”，预计采用触控方式激发，采样率高达 500Hz，能够自定义在游戏中的映射键位，方便《和平精英》《王者荣耀》等游戏快速操控。

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关键词：红魔游戏手机 6S Pro

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