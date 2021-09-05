不止系统限制，外媒：拳头新游《Valorant》将在 Win11 中同样开启 TPM 2.0 检测

IT之家 9 月 5 日消息 腾讯昨日宣布，拳头游戏开发的 PC 战术射击大作《Valorant》确认将在国内引进发行，引起了不少玩家的讨论。

据外媒 XDA 报道，《Valorant》可能将紧跟微软脚步，在 Win11 中同样开启 TPM 2.0 和安全启动检测，这也意味着，即使玩家绕过了 Win11 的限制，在硬件不支持的电脑上安装了新系统，也可能无法正常游玩该游戏。

该消息来自一个打击游戏作弊的公益组织，近日国外的一些玩家在 Win11 中游玩《Valorant》时遇到了该弹窗，强制用户开启 TPM 2.0 确实可以有效防止作弊。

不过，根据消息，TPM 2.0 和安全启动检测只在 Win11 系统中被开启，如果玩家使用 Win10/Win7 等系统游玩《Valorant》，将不会有这些限制。

IT之家了解到，《VALORANT》作为拳头游戏在《英雄联盟》系列后的全新 IP 重磅 PC 产品，延续了拳头一贯的游戏设计理念。VALORANT 是一款以英雄角色为核心的 5v5 战术射击网游，在这里，玩家将化身技能各异的战术英雄，使用不同类型的武器枪械，和团队伙伴一起赢得目标胜利。

对于国内玩家而言，腾讯引进《VALORANT》可能将采取不一样的检测机制，就像在《英雄联盟》中那样。